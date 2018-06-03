Вехи недели. Парламент без пяти, Азаров на пути к демократии, Обама не для Украины

Начнем с хорошей новости. Де-факто в Украине появился новый парламент. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов по партийным спискам и мажоритарным округам. Правда, в первом случае не обошлось без особого мнения 5 членов Центризбиркома (закон лишил их возможности не визировать итоговый протокол по результатам всенародного волеизъявления), а во втором – признаны полномочия 220 из 225 одномандатников. По пяти наиболее скандальным округам, где подведение результатов голосования сопровождалось самыми громкими скандалами, будут назначены перевыборы, рискующие стать самыми дорогими в пересчете на полученный голос избирателя.

Законодательство не предполагает возможности проведения повторных выборов, поэтому в Центризбиркоме ждут решения парламента, в компетенции которого находится изменение избирательного закона. Вряд ли необходимые правки внесет Верховная Рада шестого созыва, а новоизбранным законодателям понадобится время, чтобы разобраться с процедурными вопросами. Глава ЦИК Владимир Шаповал уже предположил, что дополнить состав Верховной Рады до определенной Конституцией численности можно будет только весной 2013 года. Виктор Янукович, хранивший молчание на фоне драматических событий, связанных с подведением итогов выборов, дал понять, что новый парламент может начать работу и в неполном составе. По всей видимости, глава государства обозначил предел компромисса, на который готова пойти власть, чтобы сохранить остатки имиджа.

Его политические оппоненты с таким вариантом не согласны. Вдохновленные красиво-жертвенной, но юридически сложной в воплощении идеей с обнулением партийных списков, оппозиционеры устами Анатолия Гриценко и Арсения Яценюка (первый в ходе обмена мнениями виртуально грозился начистить физиономию второму) говорят о сложении 150 мандатов, что сделает будущий парламент нелегитимным. Горячие оппозиционные головы, увлеченные имитированием Майдана у стен Центризбиркома, не обращают внимания на существовавшие и раньше противоречия между «Батькивщиной», «Свободой» и «УДАРом», на азарт новичков, присущий соратникам Виталия Кличко и Олега Тягныбока, впервые получившим депутатские мандаты. Не пугают их и доводы о белорусском сценарии, где оппозиция без депутатских мандатов была вытеснена на маргинес. Воинственность представителей объединенной оппозиции подстегивается и противоречиями внутри собственной структуры. Да и фактор Тимошенко, о котором с присущей ему прямотой напомнил Юрий Луценко, определивший Юлию Владимировну как единственного кандидата в президенты от оппозиции, со счетов сбрасывать нельзя. По всей видимости, представители трех оппозиционных партий положенные им мандаты возьмут, и только потом решат, что с ними делать.

Лидер списка Партии регионов Николай Азаров стремится сделать все, чтобы не стать обладателем депутатского мандата, а сохранить за собой премьерский портфель. Ради этого Николай Янович готов и нарушения на выборах в Верховную Раду расследовать, и Избирательный кодекс писать, и широкую коалицию на основе европейских ценностей создавать. Дело в том, что Партия регионов в новом парламенте получит 185 мандатов, а манера ведение нею парламентской кампании отбила у многих охоту быть союзниками «регионалов». По всей видимости, торги о создании коалиции будут вестись по принципу «утром должность – вечером голос», при этом Николаю Яновичу придется еще и на Банковую оглядываться. Для полноты картины заметим, что отсутствие у Азарова президентских амбиций постепенно перестает заменять способность проводить реформы, необходимые в условиях экономического спада. Создание коалиции может стать задачей, которая отправит Николая Яновича на политическую пенсию, ведь без перестановок внутри правительства создать парламентское большинство сложно, а внутри Партии регионов еще не знают, кому партия выписала путевку в депутатскую жизнь, а кому поручит управлять страной в составе правительства.

Президентские выборы в Соединенных Штатах не только стали для Украины примером оперативности подведения результатов голосования, но и констатировали неизменность позиции Вашингтона. Для Барака Обамы наша страна в обозримом будущем не станет приоритетом, разве что госсекретарем чудом станет дипломат с украинскими корнями. Дважды президент США не станет без лишней нужды вмешиваться в восточноевропейские дела, ему бы с Китаем проблемы решить.

Евгений Магда