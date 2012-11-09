Азаров определит, как украинцам праздновать Новый год, на следующей неделе

18:16, 09 ноября 2012
Политика
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Кабинет министров Украины на следующей неделе намерен определить даты выходных дней на новогодние праздники.

Азаров обещает подумать о Новом годе

Об этом заявил в ходе общения с пользователями Facebook премьер-министр Николай Азаров.

"Пора уже задуматься, как праздновать Новый год. И мы обязательно на следующей неделе примем это решение. Как хорошо, что Вы мне об этом напомнили", - сказал Н.Азаров, отвечая на просьбу пользователя сообщить какие дни в новогодние праздники будут официально выходными.

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