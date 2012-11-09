Азаров определит, как украинцам праздновать Новый год, на следующей неделе

Об этом заявил в ходе общения с пользователями Facebook премьер-министр Николай Азаров.

"Пора уже задуматься, как праздновать Новый год. И мы обязательно на следующей неделе примем это решение. Как хорошо, что Вы мне об этом напомнили", - сказал Н.Азаров, отвечая на просьбу пользователя сообщить какие дни в новогодние праздники будут официально выходными.