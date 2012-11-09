Попов обещает киевлянам «миллион алых роз»

10:33, 09 ноября 2012
Политика
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В этом году столичные зеленстроевцы высадили в Киеве свыше 15 тысяч роз, в следующем – специалисты коммунального объединения «Киевзеленстрой» планируют посадить миллион кустов роз.

Александр Попов обещает каждому киевлянину по розе . Фото КГГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, цветы были высажены на бульваре Труда, ул. Маяковского, а также в Голосеевском, Мариинском, Печерском ландшафтном парках и имени Шевченко, в сквере Сантьяго-де-Чили и на территории развязки по улице Тимошенко в Оболонском районе города.

Уже в 2013 году весной специалисты районных коммунальных предприятий по уходу за зелеными насаждениями будут высаживать десятки тысяч кустов роз на Одесской, Московской площадях, проспектах Бажана, Броварском, Ватутина, а также в парке Победа. Кроме того, появятся розы на проспекте Гонгадзе, Интернациональной площади, проспекте Победы, бульв. Вернадского, Воздухофлотском проспекте, ул. Ванды Василевской и т. п.

При создании розариев будут обустроены капельные поливочно-оросительные системы.

Напомним, акцию «Каждому киевлянину по розе» начал председатель столичной администрации Александр Попов. Первые кусты роз он лично высадил на Певческом поле 25 августа текущего года.

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