Польша вопрошает у Нафтогаза, где ее газ

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба принадлежащий польскому государству нефтегазовой компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG) в четверг, отвечая на запрос агентства.

Пресс-служба в очередной раз повторила, что украинский «Нафтогаз» объяснил прекращение поставок по контракту, предусматривающему ежегодную продажу в Польше с 2011 года 200 млн кубометров газа изменением национального законодательства Украины.

"С 1 января 2011 года поставки газа, реализованные на базе договора от 26 октября 2004 года с НАК "Нафтогаз Украины" через пункт Зосин в направлении Грубешов были прекращены, и до сих пор украинская сторона их не возобновила", - отметила пресс-служба польской компании.

Пресс-секретарь PGNIG Йоанна Закревска заявила корреспонденту УНИАН в Польше, что компания не намерена менять своего подхода и надеется на добровольное скорое возобновление поставок.

Пресс-служба не предоставила дополнительной информацией по этому делу.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года вице-глава правления PGNIG Славомир Хинц заявил агентству, что компания рассчитывает на полюбовное решение спора с НАК, назвав возможное судебное разбирательство «крайней мерой».

20 июня т.г. украинское правительство утвердило баланс импорта/экспорта газа, согласно которому в текущем году запланированы поставки в Польшу около 90 млн кубометров газа.

Справка УНИАН. PGNIG впервые обвинила украинский НАК в нарушении условий действующего до 2021 года "грубешовского" контракта в сентябре 2010 года, после чего украинская компания с октября возобновила поставки до конца 2010 года.

Поставки газа, согласно этому контракту, в 2011 году должны были увеличиться в более чем 30 раз по сравнению с закупленными 5,9 млн кубометров в 2010 году. С 2005 по 2009 год Польша закупала у Украины ежегодно от 1,2 млн до 5 млн кубометров газа, что составляло менее 0,1% всего импорта.

Польша, которая ежегодно потребляет около 14 млрд кубометров газа, в прошлом году закупила 10,07 млрд кубометров газа, более 9 млрд из которых поставил российский "Газпром" и еще 1 млрд - поставщики из Германии.