Янукович ветировал изменения в закон «О защите персональных данных»

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

В соответствии с данными, которые там размещены, закон возвращен в ВР с предложениями Президента Украины 24 октября 2012 года. На сайте ВР отмечается, что сегодня законопроект с предложениями передан на рассмотрение руководству”.

В предложениях Президента Украины отмечается, что принятый 2 октября 2012 года Верховной Радой Украины Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О защите персональных данных" не может быть подписан Президентом Украины по ряду оснований.

Одним из них является то, что законом, который поступил на подпись, часть вторая статьи 23 Закона Украины "О защите персональных данных" дополнена, в частности, пунктами 14 и 16, которыми уполномоченному государственному органу по вопросам защиты персональных данных предоставляются полномочия по осуществлению технического регулирования в сфере защиты персональных данных, организации и проведения оценки соответствия, разработки в установленном порядке стандартов, технических регламентов, технических условий, осуществления оценки соответствия комплексных систем защиты информации, информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем требованиям по защите персональных данных (подпункт 2 пункта 18 раздела I).

“Следует отметить, что наделение уполномоченного государственного органа по вопросам защиты персональных данных такими полномочиями в принципе не соответствует правовой природе и цели введения и осуществления технического регулирования и стандартизации”, - отмечается в предложениях Президента Украины. Также сказано, что согласно закону Украины "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" технический регламент – это закон Украины или принятый Кабинетом министров Украины нормативно-правовой акт, в котором определены характеристики продукции или связанные с ней процессы или способы производства, а также требования к услугам, включая соответствующие положения, соблюдение которых является обязательным. Президент Украины отмечает, что целью разработки и применения технических регламентов по закону Украины "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" является защита жизни и здоровья человека, животных, растений, национальной безопасности, охраны окружающей среды и природных ресурсов, предотвращение недобросовестной практики. Согласно названному Закону требования, установленные техническими регламентами, должны отображать риски относительно потребителей, окружающей среды и природных ресурсов, которые будет создавать несоответствие продукции, процессов и услуг; технические регламенты и стандарты разрабатываются таким способом, чтобы не создавать или не приводить к созданию лишних препятствий в торговле (часть первая статьи 5, часть третья статьи 13). Защита же персональных данных по своей природе не связана ни с защитой жизни и здоровья человека, животных, растений, национальной безопасности, охраной окружающей среды, природных ресурсов, ни с устранением препятствий в торговле.

«В таких обстоятельствах введение технического регулирования и стандартизации в этой сфере не только не согласовывается с нормами названного Закона, но и является невозможным. Учитывая невозможность введения технического регулирования и стандартизации в сфере защиты персональных данных, возложение соответствующих полномочий на уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных не согласовывается также со статьями 9 и 11 Закона Украины "О подтверждении соответствия", которыми определено, что подтверждение соответствия и сертификация проводятся на основе технических регламентов. Таким образом, наделение уполномоченного государственного органа по вопросам защиты персональных данных полномочиями по техническому регулированию и стандартизации в сфере защиты персональных данных и внедрение таким образом технического регулирования и стандартизации в этой сфере является неприемлемым”, - сказано в предложениях Президента Украины.

Другим основанием для не подписания данного закона называется то, что принятым законом часть вторая статьи 23 Закона Украины "О защите персональных данных" дополняется также пунктом 15, согласно которому уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных (который по статусу определен как центральный орган исполнительной власти) наделяется полномочиями разрабатывать порядок и требования относительно защиты персональных данных в государственных информационных ресурсах в информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных системах. В предложениях говорится, что решение отмеченных вопросов Законом Украины "О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины" отнесено к полномочиям Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. В предложениях отмечается, что в этой связи “реализация предлагаемого положения Закона, который поступил на подпись, приведет к дублированию полномочий органов исполнительной власти, не отвечает принципам образования, ликвидации и реорганизации центральных органов власти, определенным статьей 5 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Поэтому такое предложение не может быть поддержано.”

Президент предлагает ВР устранить все противоречия, на которые он указал.