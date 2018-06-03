Адольфо Урсо: «Мы хотим видеть Украину в составе ЕС»

- Что привело Вас в Украину, господин Урсо?

- Это не первый мой визит в Украину. Я хочу признаться в том, что люблю Украину и очень уважаю ее историю, народ и огромный потенциал. Всегда приезжаю сюда с радостью. Могу отметить, что у наших стран много общего. И Италия, и Украина, за последнее время столкнулись с теми испытаниями, в которые их вовлек мировой экономический кризис. Мы также стали свидетелями углубления политических различий, рождения и развития новых партий. Уверен, что наши страны выйдут из нынешних испытаний более сильными и успешными.

- Относительно украинских парламентских выборов на Западе звучат разные оценки. Вы приехали в Киев, когда страсти еще не улеглись. Какие Ваши впечатления?

- Выборы – это всегда не только соревнование на грани кризиса, но и новые возможности. На минувшей неделе парламентские выборы прошли здесь, в Украине. В Италии же, наоборот, выборы пройдут в апреле следующего года. Здесь результаты повлекли за собой некие критические замечания по поводу демократичности в предвыборный период, но также прозвучали и позитивные оценки по поводу самой организации мероприятия непосредственно в день самих выборов.

Я ознакомился с текстом отчета ОБСЕ о парламентских выборах в Украине, из которого следует, что выборы, по сути, были свободным волеизъявлением граждан и не противоречили законодательству, они подтвердили функционирование демократии в Украине.

Выборы в Украине, по моему мнению, нельзя назвать безупречными. Не без доли критики, я считаю, что Украина показала нам, что делает все возможное, дабы улучшить прозрачность избирательного процесса.

Кроме того, результат волеизъявления показывает ярко выраженный плюрализм, практически четкое разграничение между политическими партиями, подобное же сейчас наблюдается и в Италии. Итоги парламентских выборов показали, что в Украине существует демократия, энергичная и конкурентоспособная, однако все еще находящаяся в процессе своего развития.

- У нас часто говорили, что на парламентских выборах Украина будет делать выбор между Европой и Россией.

- Полагаю, что более близкие взаимоотношения с Европой также будут означать для вас и сотрудничество в плане усовершенствования системы, укрепления и эффективного реформирования государственных институтов, а также развития в Украине политической культуры, направленной на некоторые европейские ценности.

У Украины есть веские причины не терять надежды и веры в будущее, ведь она, исходя из истории, традиций и культуры, является неотъемлемой частью Европы. Об этом положительном качестве стоит постоянно напоминать, в том числе в рамках различных европейских форумов. Украине нужно быть вместе с нами и в Общем Европейском Доме, которому мы все принадлежим в качестве партнеров и друзей.

- Вы правы. С другой стороны, ЕС сегодня переживает непростые времена…

- Общеизвестно, что в настоящее время некоторые страны Еврозоны столкнулись с большими трудностями на рынках. Некоторые говорят о неминуемом крахе евро как общей валюты и ставят под сомнение само существование Евросоюза в будущем. Ситуация непростая, однако, я убежден, что ЕС преодолеет эти трудности и выйдет из них победителем.

Прежде всего, важно помнить, что Европейский Союз – это не только общая валюта. ЕС, прежде всего, союз политической, экономической и социальной природы. Он является результатом процесса, начавшегося в 50-е гг., который оказал большое влияние на институциональные и экономические механизмы стран-членов. Отступать назад в такой ситуации было бы не только болезненно, но и практически невозможно.

- Давайте вернемся к отношениям между Украиной и ЕС. Как оценивают перспективы европейской интеграции нашей страны политики в Старом Свете?

- Конечно, звучат разные оценки, хочу отметить, что преобладает реалистичный и прагматичный подход. Например, Александр Квасьневский, бывший президент Польши и глава миссии Европарламента в Украине, заявил недавно в Берлине, что «Европе нужна Украина, а Украине нужна Европа». Я согласен с этим утверждением. У меня нет сомнений, что Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС отвечает жизненным интересам обеих сторон. Я рассчитываю на его подписание.

Итальянский экс-премьер Романо Проди, мой давний политический оппонент, недавно правильно написал в известной газете Corriere della Sera о стратегической важности дальнейшей интеграции Украины в Европу.

Проди говорил о важности «очень обширного соглашения об ассоциации и свободной торговле с Киевом». По его словам, «такое соглашение через несколько лет удвоило бы фактический товарооборот – значительно, но не чрезвычайно – почти на 40 млрд. евро в год». Это сценарий, который особенно бы устроил Италию, третьего по важности торгового партнера Украины и смог бы послужить перспективой роста во время кризиса. Благодаря географическому положению, месторождениям природного газа, инфраструктуре для транзита энергетических ресурсов, а также развитому сельскому хозяйству и аэрокосмонавтике и опыту в IT-технологиях, Украина стала неотъемлемым стратегическим партнером Европы и геополитическим мостом между Москвой и Брюсселем.

- Давайте подробнее остановимся на украинско-итальянских отношениях?

- Сегодня со стороны Европы, так и со стороны Италии, прослеживается ярко выраженная готовность к сотрудничеству с Украиной, основанная на более тесном сближении вокруг основополагающих ценностей, которые в будущем позволят нам получать огромную прибыль от дальнейшей экономической и торговой интеграции.

Этот процесс может быть упрощен благодаря тому, что Украина уже является членом нескольких основных европейских форумов наряду со странами Евросоюза. Я сейчас вспомнил о председательствовании Украины в ОБСЕ в 2013 году. Напомню вам, что Генеральный Секретарь ОБСЕ – опытный итальянский дипломат, который, несомненно, сможет стать эффективным партнером Украины во время будущего председательствования в организации.

Я также хочу отметить и другие форумы – например, инициированная Италией Центральная Европейская Инициатива, которая объединяет 17 стран от Балтийского до Средиземного моря, штаб-квартира которой находится в Триесте. Она обеспечивает активное сотрудничество в политической, социальной, экономической сферах, регулярно организовывает встречи министров иностранных дел. Сегодня Украина является действующим и уважаемым Президентом ЦЕИ. По случаю своего председательствования на заседании Министров иностранных дел в июне, я имел удовольствие принять в Риме Министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который выступил с великолепной речью на конференции, организованной Farefuturo Foundation, которую я возглавляю.

- Господин Урсо, судя по Вашим заявлениям, Вы – настоящий друг Украины, лицо, заинтересованное в развитии нашей страны.

- Могу уверенно заявить: я действительно друг Украины. Таких друзей у Украины в Италии и Европе немало. Так же, в Украине много друзей Италии и Европы. Это является ключевым элементом, позволяющим нам преодолеть те различия, которые все еще мешают нам на сегодняшний день в полной мере использовать тот неисчерпаемый потенциал наших двухсторонних отношений. Украина является последней из больших стран в Восточной Европе, которая пока не является членом Евросоюза. Это следовало бы исправить.

Поэтому давайте работать вместе, дабы совместно решать наши проблемы, в духе сотрудничества, давайте позволим Украине следовать к европейским ценностям. Мы должны продвигаться вперед вместе, потому что Украина – это Европа, она должна быть частью нашего Общего Европейского Дома. Мы, итальянцы, хотели бы, что бы вы были рядом с нами в составе ЕС.

Евгений Магда

Фото Facebook Adolfo Urso