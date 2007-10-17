Ющенко едет в Днепропетровск

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется что в Днепропетровске В.ЮЩЕНКО осмотрит место трагедии, где произошел взрыв бытового газа. В областной больнице им. И.Мечникова Президент посетит пострадавших от аварии.

Также В.ЮЩЕНКО примет участие в заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.