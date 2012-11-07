Британские депутаты считают результаты выборов свидетельством демократии

Об этом он сказал во время круглого стола на тему «Европа и парламентские выборы в Украине в 2012 году», который прошел 6 ноября в здании парламента Великобритании, сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Великобритании.

В сообщении отмечается, что Дж.Виттингдейл, который лично принял участие в наблюдении за выборами в Украине, отметил, что "многие аспекты избирательного процесса в Украине были подобны тому, как это происходит в Соединенном Королевстве".

"Другие участники мероприятия обратили особое внимание на тот факт, что выявленные в ходе избирательной кампании недостатки, а также заключение Ю.Тимошенко, существенно не повлияли на общие результаты волеизъявления граждан Украины", - говорится в сообщении Посольства Украины в Великобритании.

Также пресс-служба отмечает, что руководитель Британско-украинской общества Лорд Ризби подчеркнул, что Украина обязательно должна стать частью европейской семьи во всех возможных смыслах этого слова, и британская сторона готова всячески поддерживать Украину на этом пути.

По данным посольства, в дискуссии также приняли участие с украинской стороны посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, член группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Леонид Кожара (фракция Партии регионов).

В.Хандогий подчеркнул во время круглого стола, что в Украине были созданы все необходимые условия для успешного проведения выборов в соответствии с европейскими демократическими стандартами. Он также отметил, что результаты выборов создают благоприятные предпосылки для продолжения конструктивного диалога нашей страны с ЕС, в том числе с целью ускорения подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.