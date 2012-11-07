У непопавших в Раду депутатов есть шансы получить 7,5 тысяч отступных

В течение двух лет после отставки депутатам полагается пособие в размере 15 тысяч гривен. Еще на 7500 гривен можно рассчитывать в качестве материальной помощи. Но в прошлом году сами же народные избранники решили подтянуть пояса и от матпомощи отказаться.

"В целях экономии средств госбюджета депутаты приняли решение заморозить действие данного положения. Поэтому "отступных" депутаты, скорее всего, не получат", - говорит замглавы регламентного комитета Верховной Рады Сергей Сас, пишетКомсомольская правда в Украине.

Норму о материальной помощи приостановили до 31 декабря 2012 года. Но если депутаты нового созыва попросту забудут "пролонгировать" действие постановления своих предшественников, то ее можно будет смело плюсовать к 15 тысячам гривен ежемесячного пособия, которое полагается им в течение двух лет после отставки.

Сами законодатели, которые покидают парламент, комментировать возможное развитие событий не хотят.

- Я не могу отвечать за решение будущих народных депутатов, - заявил глава регламентного комитета Владимир Макеенко.

А вот старожилы из аппарата ВР по опыту преды­дущих созывов говорят: о материальной помощи скорее всего забудут, и она "разморозится".