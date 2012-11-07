В Минобороны прогнозируют, что России разрешат обновить ЧФ до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник.

«Я думаю, что до конца текущего года этот процесс будет завершен», - сказал А.Олейник.

Он отметил, что на сегодняшний день переговоры продолжаются и проходят плодотворно. «Переговоры продолжаются и довольно плодотворно. Идет нормальное эффективное продвижение по всем вопросам», - сказал А.Олейник.

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Он отметил, что большая часть работ по модернизации ЧФ РФ будет производиться украинскими предприятиями. «Львиная доля работ будет проходить на предприятиях ОПК Украины», - сказал А.Олейник.

Как сообщал УНИАН, нынешнее украинско-российское соглашение не предусматривает замену вооружения ЧФ РФ.

Для урегулирования этого вопроса необходимо подписать новые договоренности, обсуждение которых продолжается уже почти 10 лет. Украина настаивает на том, чтобы проводить замену по принципу "тип на тип" и "класс на класс". В то же время российская сторона хочет нарастить мощность своего флота на украинской территории.

В частности, в Санкт-Петербурге уже строят три из шести новейших подводных лодок для повышения боевой готовности Черноморского флота РФ.

Командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр Федотенков недавно заявлял, договор о модернизации российского флота стороны планируют подписать до конца 2012 года.