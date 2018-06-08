Есть ли у Тимошенко шанс стать премьером, если к этому не приобщится Литвин?

Об этом мы спросили экспертов и политиков. Андрей Ермолаев, политолог: ТИМОШЕНКО ОЖИДАЕТ СУДЬБА ПУСТОВОЙТЕНКО В 1999 ГОДУ

Воистину великая женщина! Сорок семь миллионов наблюдает с трепетом, станет ли она премьером. Я думаю, что даже при участии Литвина ее успех сомнителен, потому что в БЮТ и “Нашей Украине” – Народной самообороне практически все выступают за коалицию, но далеко не все за те кадровые решения, которые согласовываются этими силами. Более того, эта коалиция уже страдает от персонификации процесса.

Ничего страшного, если кто-то из предложенных лидеров провалится. Можно будет согласовать новые кандидатуры. Но известно, что многие из депутатов из блока НУ–НС не готовы поддержать Юлию Владимировну. Они не соглашаются с ее экономическими взглядами – в свое время они конфликтовали из-за ее политики в правительстве 2005 года. Я знаю, что есть целый ряд депутатов, которые не будут голосовать за нее ни при каких обстоятельствах.

И помогут ли ей двадцать голосов Литвина? Не знаю... Думаю, позитивное голосование возможно только при одном условии. Если Президент кроме формального согласия на ее назначение премьером, даст политические гарантии поддержки ее курса. Если таких гарантий он не даст, то Тимошенко ожидает судьба Пустовойтенко в 1999 году (тогда его кандидатуру на должность премьер-министра Президент внес, но за него не проголосовал парламент, потому что Леонид Кучма не проявлял для этого никакой активности. – Авт.).

Вадим Карасев, политолог: ЕЕ СЛЕДУЕТ ИЛИ НЕ ВЫПУСКАТЬ В ФИНАЛ, ИЛИ ВЫПУСКАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ

Чтобы получить результативное голосование за свое премьерство, для Юлии Владимировны не обязателен Литвин. Она сможет подстраховаться индивидуальными голосами депутатов от КПУ. Тимошенко – серьезный игрок, и если кто-то рассчитывает, что она не сможет подготовить финальное голосование относительно своей кандидатуры, тот глубоко ошибается. Если кто-то ожидает просчета при голосовании Тимошенко – тот глубоко ошибается.

Представьте на минуту: за Юлию Владимировну не голосуют в парламенте... Ну, это же скандал! Я представляю ее в телевизоре – когда она критикует сговор олигархов из “Регионов” с НУ–НС. Просто страшно представить, как она использует это ради сокрушительной критики. Она все скажет и о “недоговороспособности” политиков.

Это для них сокрушительное поражение... Юлию Владимировну следует или не выпускать в финал, или выпускать и поддерживать.

Владимир Фесенко, политолог: ШАНСЫ ТИМОШЕНКО – ШЕСТЬДЕСЯТ НА СОРОК

Юлия Владимировна попробует подстраховаться, пытаясь договориться или с самим Литвиным, или с депутатами его фракции. Это полностью возможный и даже необходимый для нее страховочный механизм. Но следует учитывать и то, что работать в этом направлении будет и другая сторона. У Литвина в этом парламенте будет не явная золотая акция, а скрытая, которая проявится во время голосований, принципиально важных для той или другой стороны.

Думаю, что “Регионы”, и не только они, будут заинтересованы в недопущении премьерства Тимошенко, и ставки будут высоки... Шансы у Тимошенко – шестьдесят на сорок...

Тарас Чорновил, ПР: БЕЗ ЛИТВИНА ЕЕ ШАНСЫ - МИЗЕРНЫЕ

По моему мнению, без Литвина шансы Юлии Владимировны очень и очень мизерные. Потому что у Тимошенко есть сегодня серьезные противники в “Нашей Украине”, которые довольно откровенны в своем нежелании за нее голосовать. Не проявляет особого энтузиазма в поддержании ее карьерных пожеланий и Президент Украины.

Литвин – политик, который привык работать на длинной дистанции. И в этой ситуации ему нет смысла втягиваться в процесс, который будет длиться не более одного года. Потому что Тимошенко захочет идти на президентские выборы из оппозиции, а не из власти.

Потому не думаю, что Владимир Михайлович захочет играть в эту игру. Коммунистов, которых она попробует приобщить, ее предложения не заинтересуют – они начали улучшать свой рейтинг, их избиратель этого не поймет.

Андрей Шкиль, БЮТ: ФЛАГ В РУКИ “РЕГИОНАЛАМ”

Мне этот вопрос непонятен. Демократическая коалиция насчитывает 228 голосов...

Ставьте вопрос так: все ли 228 голосов являются честными?

Хочу напомнить, что господин Литвин стал спикером в 2002 году, получив поддержку 226 депутатов. Поэтому пусть работают “регионалы", флаг им в руки... Мы же не можем им запретить работать.

Но я не вижу оснований говорить о проигрыше Юлии Тимошенко.

Опрашивала Маша Мищенко