Будет ли у Киева свой „Шварц”?

Вот и имеем первого кандидата на замену мэру столицы Леониду Черновецкому. О своем намерении второй раз принять участие в следующих выборах киевского городского председателя заявил „серебряный призер” предыдущей мэрской гонки в Киеве, известный украинский боксер Виталий Кличко. Конечно, такой пример перед глазами – неувядающий могучий „Шварц” в роли губернатора Калифорнии!

Причина – „все те действия, которые сегодня происходят в Киевраде, которые происходят в Киеве”. Очевидно, Кличко-старший имел в виду недавний скандал с очередным масштабным дерибаном киевской земли.

При нынешнем „пропорциональном” состоянии украинского политикума непривычно выглядит, когда политик выступает самовыдвиженцем, а не кандидатом от той или иной солидной политической силы. Тем более что блок Кличко в сущности растворился в других силах, ПРП, которая в него входила, целиком и полностью отошла к БЮТ.

В печати много писали об истинных мотивах мэрских заявлений Кличко. После поражения на гонках в прошлом году Виталий Кличко ушел на второй план, не понадобившись ни одной политической силе для участия в досрочных парламентских выборах. Теперь, после длительного простоя, нужно наверстывать упущенное. Ведь, говорят социологи, прямой мэрский рейтинг культового боксера за полтора года существенно сократился.

Характерна оговорка в заявлении Кличко: „Я буду участвовать в следующих выборах мэра. Если будут выборы.” Ее следует понимать так: „Если будут досрочные выборы”. Действительно, если выборы городского председателя состоятся в определенный законом срок, в 2009 году, то просчитать ситуацию в настолько отдаленном будущем просто невозможно. Слишком бурным и нестабильным предстает политическое настоящее. И вероятность того, что за два года Кличко потеряется среди многочисленных претендентов на должность мэра, чрезвычайно высока. Чем поддерживать внимание общества к себе?

Виталий Кличко явно рассчитывает на досрочные выборы в Киеве. Но здесь все будет зависеть от того, какая будет создана коалиция. Если „демократическая”, с премьером Юлией Тимошенко, то можно не сомневаться, что уже через два-три месяца будут назначены досрочные выборы мэра и Киеврады. Подавляющий 46-процентный рейтинг БЮТ в столице просто диктует необходимость оперативного развития успеха. А вот если коалиция будет „широкой” (парафирование и даже подписание всяких там соглашений, как известно, в Украине ничего не означает), то никаких досрочных выборов в Киеве стопроцентно не будет. Зачем „донам” или Виктору Ющенко отдавать столицу Юлии Владимировне как прекрасный плацдарм на президентские выборы? Ведь поддержанный БЮТ кандидат победит наверняка. Лучше искать рычаги для „стреноживания” Черновецкого, например, путем разделения должностей городского председателя и главы КГГА.

Допустим, Тимошенко таки „укатает” Виктора Андреевича, возглавит правительство и инициирует досрочные выборы в Киеве. Каковы шансы Виталия Кличко на попадание в „космический” кабинет на Крещатике, 36?

В первую очередь они зависят от того, поддержит ли амбиции знаменитого спортсмена Юлия Тимошенко, обладательница симпатий чуть ли не половины киевлян. Не так давно „сердечная леди” ясно заявила, что БЮТ будет выдвигать на мэра Киева лишь собственного члена, фактически отказав Кличко в поддержке. Правда, фамилия „счастливчика” названа не была, но у Тимошенко есть выбор между „пламенным трибуном” Николаем Томенко, опытным аппаратчиком Иосифом Винским и жестким менеджером Александром Турчиновым.

Кроме того, мэрство в Киеве может быть использовано Тимошенко как средство полностью привязать к себе „самооборонца” Юрия Луценко, сделавшего уже серьезные шаги навстречу Юлии Владимировне. Гляди – и станет Юрий Витальевич тем самым „выдвиженцем от БЮТ”. Или хотя бы „единым кандидатом от демократических сил”.

Против Виталия Кличко играет еще и история его отношений с экс-мэром Александром Омельченко. Сан Саныч годами опекал своего любимца, спонсировал, носил на руках по рингу после побед, помогал в бизнесе, готовил себе преемника. Лишь об одном просил: подождать еще пять лет. Не дождался... А кто поступил так один раз со своим покровителем, может поступить и дважды, и трижды. Не потому ли Кличко в конечном итоге не смог заручиться и поддержкой Президента Ющенко?

Некоторые связывают уход в парламентский список БЮТ бывшего главы избирательного штаба Кличко Владимира Бондаренко именно с потерей веры в перспективы „подопечного”. Зато, как утверждают СМИ, Виталий в настоящее время сближался с руководителем треста „Киевподземдорстрой” бизнесменом Дмитрием Андриевским и даже переехал в фешенебельный офисный центр, где расположен личный офис Дмитрия Иосифовича. Как пошутил один из депутатов Киеврады от БЮТ, комментируя эту ситуацию „встретились два одиночества...” Дело в том, что Андриевский отошел от столичных “нашеукраинцев” после отставки с поста руководителя фракции НУ в Киевраде и оказался в политическом вакууме. У него есть деньги, но нет политической команды.

Совокупность этих факторов – в пользу того, что Киев обзаведется собственным „Шварцем”. Как считает политолог Виталий Кулик, в случае поражения на мэрских выборах Кличко может вообще уйти из политики. Хотя в любом случае он будет иметь в Киевраде собственную, пусть, может, и небольшую фракцию.

Николай Писарчук