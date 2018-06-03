Давай, до свиданья: кто уйдет и кого уйдут из Кабмина

Кадровые изменения в правительстве – предмет живейших дискуссий последних дней и часов. И хотя прямой законодательной связи между обновлением парламента и сменой правительства нет, в экспертном сообществе слова «отставка» и «назначения» фигурируют не реже словосочетания «результаты выборов».

При этом все понимают, что окончательное слово о персональном составе Кабмина – за президентом Януковичем. Ожидаемый уход премьера Азарова и последующие назначения новых (и новых ли?) министров могут состояться только с подачи главы государства.

Однако итоги «внутрикомандных» пертурбаций после выборов важны не меньше самих выборов, потому что именно внутренние партийные противоречия могут быть тем глубже, чем ближе президентские выборы. И Виктору Януковичу доведется теперь все чаще тушить возникающие внутриусобные пожары, в том числе посредством «выгодных» кадровых решений.

«Пробным» шаром в череде таких «компромиссов» станут назначения в новый состав Кабмина.

Юмор постаревшего комсомольца

Наиболее интересной в этом смысле видится позиция «социального» вице-премьера Сергея Тигипко. Не успев озвучить свою претензию на пост спикера парламента, он тут же обмолвился о готовности поменять состав правительства на 50%. Директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко все это тут же навело на мысль, которой он поделился с УНИАН: «Тигипко очень важна его нынешняя должность, потому что там большие финансовые перспективы. А он все-таки банкир, а не политик. Его заявления о готовности быть спикером – это юмор постаревшего комсомольца», - сказал Небоженко, добавив, что Партия Регионов никогда не сделает Тигипко – «днепропетровского олигарха» - выразителем интересов донецкого электората. А работать «рядовым депутатом» Сергей Леонидович, отнюдь не лишенный премьерских амбиций еще со времен президентских выборов 2010 года, и сам не согласен. Вывод: он сделает все, чтобы остаться в правительстве. Как заметил Небоженко: «Во время кризиса большой бизнес держится возле бюджета, а не заседает в президиумах».

Зато о нынешнем руководителе правительства – Николае Азарове – такого не скажешь. Отсутствие личных политический амбиций наряду с колоссальным опытом аппаратной работы – несомненный плюс премьера. Но, скорее, как чиновника. На данном этапе Азаров стал больше обузой для рейтингов ПР и лично президента Януковича. Канцелярско-бюрократическая бесцеремонность оказалась плохим советчиком в спорах с избирателями. И не случайно Николай Янович был исключен из списка основных партийных ньюз-мейкеров.

Впрочем, отставка грозит ему не только и не столько за это. «Конфликт с Россией зашел в тупик. А одна из функций любого премьера – договариваться с «Газпромом» по цене на газ на следующий год. Это делали все украинские премьеры. Единственный, у кого этого не получилось – это как раз Азаров, - отмечает Небоженко. – Человек, который любит балалайки, русские песни и считает себя глубоко российским патриотом, оказался плохим переговорщиком по газу. Януковичу придется отправить Азарова на пенсию. Никто не требует политической крови Азарова, но за два года человек не сумел справиться с проблемами, прежде всего, по направлению Кремля».

Теперь актуален следующий вопрос — когда? Многие эксперты склонные считать, что отставки Азарова до Нового года не произойдет.

Однако, само по себе время отставки не уменьшает количество претендентов на премьерский пост. В числе возможных преемников Азарова политологи называют и вышеупомянутого Тигипко, и первого вице-премьера Валерия Хорошковского, но чаще всего – действующего главу Нацбанка Сергея Арбузова. Помимо хороших отношений с президентом, стоит отметить, что больших проколов на посту главы НБУ Арбузов не допускал, и самую главную свою «предвыборную» миссию — стабильный валютный курс до выборов — выполнил.

«Премьер-министром могут назначить и нынешнего Секретаря СНБО Андрея Клюева. Либо Клюев может стать «отцом-попечителем» - первым вице-премьером - при премьере Арбузове», - говорит политолог Тарас Березовец.

Первый пошел!

Если премьериада может затянуться до конца года, то прочие кадровые замены в правительстве вполне очевидны.

Следующие «на выход» из Кабмина – министры по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога, экономического развития и торговли Петр Порошенко, а также глава Минрегионстроя Анатолий Близнюк.

В отношении главы МЧС все очевидно: он не раз лично заявлял об «усталости» и об отставке сразу же после выборов.

Пресс-секретарь Балоги Юлия Ершова со ссылкой на личную страницу министра в социальной сети Facebook напомнила УНИАН тезис о том, что министр не для того баллотировался в Верховную Раду, чтобы остаться работать в Кабмине. «Он собирается работать в Верховной Раде», - сказала Ершова.

Что касается Блюзнюка, то, по большому счету, кроме опалы высшего руководства ему в Кабмине «ловить» нечего: лучшее направление деятельности – строительство (прежде всего, по программе «доступное жилье») – курируется уже другим министром – Борисом Колесниковым, а расхлебывать неотвратимость повышения тарифов на ЖКХ и бороться с растущим износом основных фондов в коммунальной отрасли – удовольствие сомнительное. Политологи считают, что Анатолия Блюзнюка можно рассматривать как кандидата в вице-спикеры будущей ВР.

Не случайно на недавнем брифинге в Кабмине Близнюк, едва не срываясь на крик, убеждал журналистов в том, что ему важна работа – «все равно где».

Позиция руководителя Минэкономики Петра Порошенко публично не высказана. Но, скорее всего, он уйдет. Порошенко проходит в Раду по мажоритарному округу, и вопрос «с кем быть» в его случае – отнюдь не праздный.

«Что касается Порошенко, то это зависит от того, с каким результатом своей команды он придет в Раду. Если он будет один, то, скорее всего, останется в Кабмине до тех пор, пока Кабмин не будет меняться. А если у Порошенко появятся (пройдут в ВР, - УНИАН) благодарные мажоритарщики или друзья от оппозиции или власти, то он с удовольствием окунется в парламентскую политическую жизнь», - считает Небоженко.

А по словам Тараса Березовца, сменить Порошенко на министерском посту уже готовится первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

Об отставке давно говорили и в отношении руководителя Минобразования Дмитрия Табачника. Но сие, по мнению экспертов, возможно лишь по доброй воле самого Дмитрия Владимировича, если ему надоест тянуть лямку министра образования. В новой Раде Табачник смело мог бы претендовать на должность не только руководителя комитета по образованию и науке, но и, например, вице-спикера.

Равно как сам примет соответствующее решение и министр юстиции Александр Лавринович, который также имеет право рассчитывать на кресло вице-спикера, а при благоприятном расположении звезд — и вообще на должность главы ВР.

Без вариантов

К числу «неприкасаемых» относятся министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, вице-премьер-министр инфраструктуры Борис Колесников, первый вице-премьер Валерий Хорошковский, глава МВД Виталий Захарченко, министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, министр топлива и энергетики Юрий Бойко, министр обороны Дмитрий Саламатин и министр финансов Юрий Колобов.

Из перечисленных фамилий в «проходном списке» ПР значится только одна – Колесников. Однако, ожидать его прихода в парламент – наивно. Не для того он курировал проведение финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012, и не для того перетянул на себя кураторство уже упоминавшегося проекта «Доступное жилье», отобрав инициативу сразу у двоих конкурентов – Каськива, главы Госагентства по национальным проектам, и министра ЖКХ Близнюка.

Есть вопрос по вице-премьеру-министру здравоохранения Раисы Богатыревой. С одной стороны Богатырева — человек бизнесмена Рината Ахметова и глава государства вряд ли станет усложнять внутрикомандные расклады ее увольнением. С другой – Раиса Васильевна не сильно продвинулась в реформировании отечественного здравоохранения. О чем, кстати, на недавнем заседании Совета по экономическим реформам, заметил сам президент Янукович, который пообещал рассмотреть деятельность Богатыревой «под микроскопом». Однако, эксперты склонны считать, что такой подход – скорее, предупреждение главы государства, чем приглашение «на выход».

Более шаткие позиции – у министра иностранных дел Константина Грищенко. Последнему вменяют в вину провал пиар-кампании по разъяснению приговора Ю.Тимошенко и срыв проведения саммита Украина–ЕС. Кроме того, весьма любопытным в этой связи видится высокий проходной номер (девятый) еще одного регионала – дипломата Леонида Кожары. Возможно, именно он сменит К.Грищенко на посту главы внешнеполитического ведомства.

В целом, будут ли наши предположения верны, станет понятно уже в ближайшее время – в аккурат к торжественному моменту принятия присяги новыми народными избранниками.

Олеся Сафронова