ЦИК обработал 99,63% протоколов (результаты)

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 99,63% протоколов, за Партию регионов проголосовали 30,02% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,52%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,95%; за Коммунистическую партию Украины - 13,18%; за ВО «Свобода» - 10,44%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%; за партию «Наша Украина» - 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%.

Остальные партии набирают менее одного процента голосов.

Также по состоянию на 07.55 обработано 99,25 УИК по подсчету голосов в одномандатных округах.

Кроме того, ЦИК уже принял для дальнейшей обработки бумажные протоколы от 95 из 225 окружных избиркомов.