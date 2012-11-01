«Защитим Быковнянский лес!» – акция возле прокуратуры г. Киева

В пятницу, 2 ноября 2012 года, в 12:00 возле прокуратуры г. Киева (ул. Предславинская, 45/9) начнётся акция «Защитим Быковнянский лес!».

В ночь выборов, в 2 часа ночи 29 октября, застройщики вырубили 4 гектара Быковнянского леса, между Броварским проспектом и ул. Путивльской, установили строительный забор.

Организовала вырубку леса частная строительная фирма – застройщик, которая получила этот земельный участок площадью 3,25 га в долгосрочную аренду на 10 лет по решению Киевского городского совета от 27 декабря 2007 года (№ 1529/4362) (за подписью Киевского городского головы Леонида Черновецкого). Впоследствии решение опротестовала прокуратура Киева, а Хозяйственный суд г. Киева в лице судьи Тамары Трофименко постановил отменить решение Киевсовета.

Но 23 апреля 2010 года при содействии Леонида Черновецкого Киевский городской совет постановил «отклонить протест заместителя прокурора города Киева» и снова предоставить земельный участок под застройку.

Застройщик намеревается застроить земельный участок, где она истребила лес, жилыми домами, торгово-офисными помещениями, развлекательными комплексами.

Жители Быковни потребуют от прокуратуры отменить разрешительные документы на строительство и незаконные решения Киевсовета о выделении земельных участков под застройку Быковнянского леса.

Организаторы акции – гражданская кампания «Форум спасения Киева», Региональный Центр гражданского представительства «Життя».

Контактные лица:

Виталий Черняховский

Телефоны: (044)228-55-33, (068)833-33-33

Андрей Скипальский

Телефоны: (050)312-39-74, (044)278-89-07

Веб-сайт: www.forumspaskiev.org.ua

E-mail: forumspaskiev@mail.ru