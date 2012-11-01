Поляки хотят международную комиссию для расследования Смоленской катастрофы

Большинство граждан Польши не верят, что катастрофа польского правительственного самолета была устроена с целью убийства Президента Леха Качиньского, который вместе с делегацией высокопоставленных должностных лиц погиб в Смоленске 10 апреля 2010 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные опроса, проведенного компанией MillwardBrown SMG/KRC для TVN24.

В покушение на жизнь Л.Качиньского, который имел имидж антироссийского политика, верят 36% опрошенных, а 56% респондентов считают катастрофу самолета трагическим стечением обстоятельств.

При этом "однозначно" верят в покушение на жизнь Л.Качиньского 17% опрошенных, абсолютно не верят - 31%.

В то же время большинство поляков - свыше 60% опрошенных - выступают за создание международной следственной комиссии, которая бы окончательно установила все обстоятельства катастрофы правительственного Ту-154 вблизи Смоленска. Против этой идеи выступили около трети респондентов, половина из которых "категорически".

Большинство опрошенных также высказались за то, чтобы прокуратура, расследующая причины авиакатастрофы, чаще и качественнее информировала о ходе расследования.

Телефонный опрос MillwardBrown SMG/KRC провела 31 октября, в целом были опрошены 1002 человека.

Как сообщал УНИАН, газета Rzeczpopolita 30 октября написала, что польские эксперты выявили на фрагментах президентского Ту-154, потерпевшего аварию в Смоленске в апреле 2010 года, следы взрывчатки.

Издание сообщало, что взрывчатые вещества могли попасть на самолет после его падения на землю или во время транспортировки обломков на аэродром, отмечая, что на месте катастрофы раньше находили взрывчатку, которая применялась в годы Второй мировой войны.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Польше "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что эти данные подтверждают версию об убийстве его брата, Президента Леха Качиньского и других 95 польских граждан.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Я.Качиньский своими заявлениями о Смоленской трагедии "уничтожает Польшу".

Польская военная прокуратура в тот же день опровергла информацию газеты о выявлении на обломках Ту-154 следов тротила и нитроглицерина.

Справка УНИАН. Официальные польская и российская комиссии, расследовавшие причины катастрофы президентского самолета, в своих заключениях написали, что экипаж Ту-154 во время посадки в Смоленске допустил ряд ошибок, в результате которых машина очутилась на высоте нескольких метров над землей, где зацепила крылом березу, которая надломила его, и это привело к катастрофе.

В то же время политики польской оппозиционной партии "Право и справедливость", соучредителем которой был погибший президент Лех Качиньский, считают настоящей причиной трагедии "два взрыва", разрушившие самолет.