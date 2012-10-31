Донецкий суд открыл производство по иску «УДАРа» против окружной комиссии

Как сообщили в пресс-службе Донецкого областного штаба партии «УДАР», Донецкий окружной административный суд сегодня постановил «открыть производство по административному делу», «начать подготовку дела к судебному рассмотрению».

Рассмотрение дела назначено на 1 ноября 2012 года на 11.00.

В постановлении также сказано: «Обязать ответчиков предоставить письменные возражения против искового заявления, имеющиеся доказательства и сообщить об участии в рассмотрении дела, или предоставить заявление в суд об отсутствии представителя».

Суд также уведомил, что данное дело будет рассмотрено судебной коллегией в составе трех судей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке политическая партия «УДАР» подала в Донецкий окружной административный суд иск против окружной избирательной комиссии №44 (Кировский район, г. Донецк) с просьбой пересчета голосов избирателей. Партия «УДАР» просит суд признать действия окружной избирательной комиссии №44 по установлению результатов голосования такими, «которые нарушают предписания статей 94 и 95 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины»; установить, что факты систематического и грубого нарушения принципов и основ избирательного процесса в рамках одномандатного избирательного округа № 44 таковы, что «исключают возможность достоверно установить результаты голосования и результаты волеизъявления избирателей в этом избирательном округе».