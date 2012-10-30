Бельгийские наблюдатели: пока ассоциацию подписывать нельзя

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Бельгии, текст которого передан УНИАН.

В комментарии отмечается, что семеро представителей Бельгии приняли участие в работе международной миссии наблюдателей на выборах в Украине под эгидой ОБСЕ. При этом в докладе наблюдатели указали на регресс в демократическом процессе по сравнению с предыдущими выборами.

"В сентябре вице-премьер-министр и министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс вместе со своими коллегами из стран Бенилюкса и Вышеградской четверки призвали украинскую власть организовать выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ. Теперь понятно, что эта цель не была достигнута", - говорится в пресс-релизе.

В документе отмечается, что Д.Рейндерс еще раз подчеркивает свою обеспокоенность отступлением Украины от принципов верховенства права и демократии.

"Он (министр - УНИАН) отметил, что вопрос о подписании соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не может рассматриваться, пока не будет достигнут серьезный прогресс в этих сферах", - отметили в МИД Бельгии.

Накануне председательства Украины в ОБСЕ Д.Рейндерс призвал будущее украинское правительство принять необходимые меры для того, "чтобы разорвать эту негативную тенденцию, в частности, путем реализации рекомендаций, поданных в итоговом докладе наблюдателей".