Успех Кличко: За что Виталий должен «накрыть поляну» Тигипко

«Мы рассчитывали на 15%», - так сдержанно прокомментировал первые результаты экзит-пола Виталий Кличко еще в воскресенье. Можно понять боксера, привыкшего посылать своих противников в нокаут. Партия, хоть и является новичком на политическом ринге, но весьма уверенно провела выборы. Она попадает в парламент, с запасом преодолев 5% барьер. Но это – выигрыш по очкам. В нокаут ни провластная «Партия регионов», ни оппозиционная «Батькивщина» отправлены не были, хотя такой сценарий вовсе не считался фантастическим из-за большого количества украинцев, разочаровавшихся деятельностью политиков-старожилов.

Электоральная карта Украины партии Кличка практически равномерна. В большинстве регионов за нее избиратели отдали 12-15% голосов. За исключением Закарпатской области, где Кличко получил наивысший на этих выборах результат (19,9%) и Донбасса – в Луганской и Донецкой областях «Удар» пришелся по душе лишь чуть более 4% избирателям. Нелюбовь к Кличко продемонстрировали и крымчане, отдавшие чемпиону мира всего 7,1%.

Характерно, что именно такая же картина наблюдалась на последних президентских выборах. Тогда кандидат в президенты Юлия Тимошенко лидировала на Западе и Центре, а Виктор Янукович — на Востоке и Юге. И только Сергей Тигипко, неожиданно решивший участвовать в президентском забеге, получил бронзу благодаря 12-15% голосам избирателей в большинстве регионов.

«Когда Тигипко решил идти в президенты, очень мало кто верил в успех - относительно свежа была в памяти история бегства из штаба Януковича. Но его пример свидетельствует: люди помнят ровно столько, сколько хотят помнить. И гораздо быстрее они включаются на новую картинку и на новые обещания», - делает вывод бывшая соратница Тигипко Александра Кужель.

Судя по всему, Виталий Кличко решил повторить подвиг Тигипко. Уже весной 2010 года он решил переименовать имеющуюся у него партию «Новая Страна» в «Украинский Демократический Альянс за Реформы». Или просто - «Удар».

Кроме того, Кличко задействовал и «тигипковскую» модель в построении партии — руководителями областных организации назначалась бизнесмены, способные потянуть бремя финансирования своей партячейки. Лидер отвечал лишь за финансирование Центрального штаба.

«Успех «Удара» был отчасти предопределен наличием сильного лидера. О чем свидетельствует вся новейшая история партийного строительства в Украине. «Сильная Украина» также в свое время строилась отнюдь не на идеологии, а вокруг личности. Этот путь прошли и «Наша Украина» с Виктором Ющенко, и «Батькивщина» с Юлией Тимошенко. Исключение — коммунисты и «Свобода»», - отмечает политолог Владимир Фесенко.

Враги и друзья на одной дистанции

Избирательная кампания «Удара» вряд ли была выдающейся. Традиционную для всех участников парламентских выборов телевизионную рекламу дополняли скучные билборды и серая реклама в прессе. Изюминкой кампании были только встречи Виталия Кличко с избирателями. «Результат «Удара» спас лично Кличко своими поездками», - заявил УНИАН директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Характерной чертой избирательной кампании «Удара» является и то, что им удалось дистанцировался и от власти, и от оппозиции. Последняя была очень навязчива в своей дружбе, особенно в последние дни. Пригласили даже подписать совместное заявление о создании коалиции.

Такая стратегия, по мнению политологов, способствовала повышению рейтинга партии.

Испугавшись этого, власть решила действовать по-другому. За две недели до выборов «регионалы» выпустили телевизионный рекламный ролик, в котором Кличко индентифицировался как приверженец «оранжевых».

Свободная ниша

Анализируя успех «Удара», нельзя не отметить еще одно важное обстоятельство. Задолго до парламентских выборов отечественные социологи указывали на огромное количество электората, который пресытился как властью, так и оппозицией.

Из этого следовал простой вывод – украинское общество устойчиво генерирует запрос на «третью силу». Именно благодаря этому Сергей Тигипко сумел достичь фантастических успехов на выборах президента 2009 года и в кратчайшие сроки создать мощный политический проект.

После ликвидации «Сильной Украины» в 2011 году, о чем многие однопартийцы до сих пор сожалеют, флаг «третьей силы» подхватил Виталий Кличко со своим «Ударом». И весьма успешно. «Кличко набрал скандально много. Он теперь на виду и теперь ему придется отвечать за каждое слово, за каждый шаг. И это будет интересно, конечно», - резюмирует Небоженко.

Но будет ли «Удар» политика Кличко таким же сильным, как и удар боксера Кличко — покажет только время. Пока очевидно одно – Кличко должен накрыть «поляну» Тигипко, который ему заблаговременно освободил «электоральную нишу».

Николай Бабич