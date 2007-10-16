Новый губернатор уравновесит влияние БЮТ в Черниговской области?

В Гражданской сети “Опора” считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Владимира ХОМЕНКО председателем Черниговской областной государственной администрации, чтобы сохранить свои позиции в регионе.

По словам руководителя избирательных программ организации Александра ЛОМАКО, на назначение губернатора Черниговской области непосредственно повлияли результаты выборов. Он напомнил, что представление В.ХОМЕНКО на должность председателя ОГА было внесено еще в августе по приезде премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Чернигов, но Президент подписал соответствующий указ только после выборов.

«Этот шаг сделан в противовес усилению в Черниговской области позиций Блока Юлии Тимошенко», - подчеркнул А.ЛОМАКО в интервью корреспонденту УНИАН.

Он уточнил, что во второй раз подряд в Черниговской области победил БЮТ (42% голосов избирателей на выборах 2007 года, 34% - в 2006 году). От представителей этой политической силы прозвучали заявления с требованиями о должностях губернаторов в тех регионах, где блок получил большинство голосов избирателей.

«Чтобы сохранить вертикаль исполнительной власти на местах, Президент подписал соответствующий указ о назначении Владимира ХОМЕНКО губернатором Черниговской области», - сказал А.ЛОМАКО. Он также убежден, что таким образом глава государства получит еще получит одного руководителя области более благосклонного к нему, нежели к будущему премьеру.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 12 октября подписал Указ о назначении В.ХОМЕНКО председателем Черниговской областной государственной администрации. До этого, с июля 2007 года, В.ХОМЕНКО был и.о. председателя ОГА.