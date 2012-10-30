Свобода: В округе №90 «аномальные» расхождения между протоколами и данными ЦИК

Всеукраинское объединение «Свобода» требует от Центральной избирательной комиссии прекратить фальсификацию выборов в 90-ом округе и выяснить причину аномальных расхождений между данными протоколов с «мокрыми печатями» и данными, которые получил ЦИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», сегодня во время приема Центральной избирательной комиссией итогового протокола из округа №90, где «власть сфальсифицировала выборы в пользу провластного кандидата Виталия Чудновского», представитель ВО «Свобода» в ЦИК Олег Махницкий заявил, что есть прямое требование закона о том, что итоговый протокол из округа сдают со всеми протоколами из всех УИК. В ответ представители Партии регионов в ЦИК подняли скандал и заявили, что это требование закона выполнить невозможно. Вместо этого председатель ЦИК Владимир Шаповал, заместитель председателя Андрей Магера и член комиссии Жанна Усенко-Черная поддержали предложение свободовца относительно четкого соблюдения Закона «О выборах народных депутатов Украины».

ВО «Свобода» подчеркивает, что по сведенным данным протоколов с мокрыми печатями в округе №90 представитель ВО «Свобода» Александр Марченко получил над провластным кандидатом В.Чудновским преимущество в более чем тысячу голосов. Однако данные, обнародованные на сайте ЦИК, свидетельствуют о противоположном.

«Центральная избирательная комиссия обязана выяснить причину таких аномальных расхождений между данными протоколов и прекратить фальсификацию выборов в 90-ом округе», - подчеркивает «Свобода».

По данным сайта ЦИК, в избирательном округе №90 (г. Белая Церковь, Киевская область) победил Виталий Чудновский. За него проголосовали 34,18% избирателей (35 тыс. 179 человек).