Ляшко и Рудьковский проходят в Раду

Об этом пишет "Украинская правда".

На момент обработки 40.09% протоколов Ляшко лидирует с результатом 53.70%. Его главный конкурент - председатель правления "Киевгорстроя" Михаил Голица набрал лишь 27.26%.

В округе № 205 лидирует представитель "Батькивщины" Валерий Дубиль. Он имеет 50.33% поддержки на момент обработки 53.01% протоколов. Регионал Александр Соколов набрал в этом округе 27.88%.

В округе 206 лидирует бывший губернатор Черниговщины времен президента Виктора Ющенко, близкий к Петру Порошенко Владислав Атрошенко.

В округе № 207 лидирует родоначальник "тушек", самовыдвиженец Игорь Рыбаков.

В округе № 209 побеждает самовыдвиженец (экс-бютовец, перешедший на сторону регионов) Иван Куровский.

В округе 210 побеждает экс-социалист Николай Рудьковский.

Пока его результат - 35.69% на момент обработки 34.38%. Вторым идет представитель "Батькивщины" Виктор Лабазов - 18.92%.