Ляшко и Рудьковский проходят в Раду
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уверенно лидирует в своем округе (208) в Черниговской области.
Об этом пишет "Украинская правда".
На момент обработки 40.09% протоколов Ляшко лидирует с результатом 53.70%. Его главный конкурент - председатель правления "Киевгорстроя" Михаил Голица набрал лишь 27.26%.
В округе № 205 лидирует представитель "Батькивщины" Валерий Дубиль. Он имеет 50.33% поддержки на момент обработки 53.01% протоколов. Регионал Александр Соколов набрал в этом округе 27.88%.
В округе 206 лидирует бывший губернатор Черниговщины времен президента Виктора Ющенко, близкий к Петру Порошенко Владислав Атрошенко.
В округе № 207 лидирует родоначальник "тушек", самовыдвиженец Игорь Рыбаков.
В округе № 209 побеждает самовыдвиженец (экс-бютовец, перешедший на сторону регионов) Иван Куровский.
В округе 210 побеждает экс-социалист Николай Рудьковский.
Пока его результат - 35.69% на момент обработки 34.38%. Вторым идет представитель "Батькивщины" Виктор Лабазов - 18.92%.