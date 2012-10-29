На Луганщине разгромили участок: милиционер, защищая бюллетени, лег на них

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в избирательном штабе кандидата – мажоритарщика Валерия Мошенского.

По их данным, сегодня утром разгромлен участок №440898 (помещение учебно-воспитательного комплекса №1). В помещение ворвались десять человек, побили окна, повредили коробки с документацией, хотели порвать бюллетени. Этого не случилось, поскольку сотрудник милиции просто лег на них. По данному факту доверенное лицо В.Мошенского Сергей Еделев обратился в прокуратуру области.

Также, по информации штаба в избирательном округе №108 (г. Перевальск) члены участковых комиссий и охрана боятся выходить с избирательных участков. Около участков, в частности 316, 319, 326, 318, дежурили по 10-15 человек соответствующей внешности. До сих пор в окружную комиссию поступила документация не со всех участков, сообщили в штабе.