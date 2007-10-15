Черновецкий рассказал, что касается ПР и БЮТ, но не касается НУ-НС

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сразу же потеряет половину своего электората, если согласится создать коалиционное правительство с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

«Тогда ему выгоднее вообще не входить в зал заседаний парламента, потому что его партия сразу же потеряет авторитет”, - отметил мэр, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

То же, по мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, касается и Блока Тимошенко, лишь не касается “нашеукраинцев”, поскольку здесь авторитет Президента может сыграть определенную роль. “То есть ситуация довольно драматичная», - заявил мэр Киева.

Между тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал “очень правильной” идею Президента, что в правительство должна войти бело-голубая часть.

По словам мэра столицы, украинским политикам пришло время объединиться ради интересов Украины, потому что «политики просто должны понимать, что они все нужны в парламенте - коммунисты отстаивают права бедной части населения, зеленые что-то свое делают, нравится или не нравится это промышленникам». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что только при условии объединения всех политиков вокруг интересов страны возможно ее эффективное развитие.

Он также выразил мнение, что «согласовывать окончательный коалиционный протокол будет довольно сложно». “Украинские политики очень своеобразные: у них много пятниц на неделе” – добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя политическую ситуацию в Украине.