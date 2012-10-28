Евронаблюдатели: выборы могут помочь подписанию соглашения об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на круглом столе высокого уровня «Парламентские выборы в Украине: международный взгляд».

«Конечно, нам нужен новый импульс для подписания и ратификации Договора об ассоциации», - сказал П.Коваль, добавив, что нынешние парламентские выборы могут стать таким импульсом.

«Я лично считаю Украину нормальной европейской демократией», - сказал он.

По словам П.Коваля, важно, как будет развиваться новый парламент, насколько будет хорошим сотрудничество между оппозицией и властью, между новыми партиями, которые пройдут в парламент.

Он пожелал руководству Министерства иностранных дел продуктивного сотрудничества с новой Верховной Радой в вопросе европейской интеграции Украины.