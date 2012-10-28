Активнее всего голосовал Запад Украины, самым пассивным оказался Юг

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии информационно-аналитической системой ”Выборы-2012” на основании полученной информации из избирательных участков 122-х из 225-ти избирательных округов.

На данный момент система показывает, что явка по Украине составляла 57,33%.

Наиболее активными были избиратели во Львовской области – 66,25%, Тернопольской области - 66,78%, Ивано-Франковской области - 66,65%, Киевской области – 61,63%, Волынской области – 64,69%, Киеве – 62,26%, Хмельницкой области – 62,97%, Винницкой области - 62,39%, Луганской области – 56,53%, Донецкой области - 57,68%.

Самой низкой по состоянию на 20.00 была явка избирателей в АР Крым - 48,91%, Одесской - 49,07%, Херсонской – 50,66%, Николаевской – 50,54% и Харьковской областях – 53, 73%.