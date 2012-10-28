Результаты всеукраинского телевизионного экзит-пола (TNS и SOCIS)
20:07, 28 октября 2012Политика
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По данным Телевизионного экзит-пола, сделанного по заказу каналов 1 +1, "Интер" и ICTV, в Верховную Раду 7-го созыва попадают такие политические силы:
Партия регионов - 30,48%
ВО "Батькивщина" - 23,87 %
Партия "Удар" Виталия Кличко - 14,67%
Коммунистическая партия Украины - 12,07%
ВО "Свобода" - 11,92%
Кроме того, за партию Наталии Королевской "Украина - вперед!" проголосовали 1,64 % избирателей.
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