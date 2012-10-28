В Винницкой области эвакуировали окружную избирательную комиссию

«По сообщению долгосрочного наблюдателя Гражданской сети ОПОРА сегодня около 11.30 загорелось помещение, где на первом этаже размещается ОИК. Один из правоохранителей сообщил, что в помещении в щитовой загорелся провод», - передает ОПОРА.

По словам представителя КИУ в Винницкой области Владислава Теленя, помещение находилось без света 40 минут, были эвакуированы сотрудники ОИК, пока в зале ликвидировали задымление. «Очень хорошо, что на это время в помещении ОИК не было никакой документации и бюллетеней», - сказал В.Телень.

Подтвердили этот факт и сотрудники милиции. В частности, руководитель сектора связей с общественностью УМВД в Винницкой области Анна Олейник отметила, что на место происшествия выезжала оперативная группа, и теперь устанавливаются причины пожара. Предварительной причиной является короткое замыкание.