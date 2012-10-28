В Винницкой области эвакуировали окружную избирательную комиссию

16:30, 28 октября 2012
Политика
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В городе Шаргород Винницкой области горело помещение, где находится окружная избирательная комиссия №15, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Милиция выезжала на место происшествия

«По сообщению долгосрочного наблюдателя Гражданской сети ОПОРА сегодня около 11.30 загорелось помещение, где на первом этаже размещается ОИК. Один из правоохранителей сообщил, что в помещении в щитовой загорелся провод», - передает ОПОРА.

По словам представителя КИУ в Винницкой области Владислава Теленя, помещение находилось без света 40 минут, были эвакуированы сотрудники ОИК, пока в зале ликвидировали задымление. «Очень хорошо, что на это время в помещении ОИК не было никакой документации и бюллетеней», - сказал В.Телень.

Подтвердили этот факт и сотрудники милиции. В частности, руководитель сектора связей с общественностью УМВД в Винницкой области Анна Олейник отметила, что на место происшествия выезжала оперативная группа, и теперь устанавливаются причины пожара. Предварительной причиной является короткое замыкание.

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