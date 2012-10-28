Председатель УИК пыталась уничтожить уже заполненные протоколы на глазах журналистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщины”.

«Несмотря на это, секретарь комиссии и председатель УИК продолжали их заполнять на момент прибытия журналистов на участок. Председатель комиссии предприняла попытку ввести наблюдателей в заблуждение, показывая им незаполненные протоколы, а секретарь УИК препятствовала проверке документов», - говорится в сообщении.

По данным «Батькивщины», когда наблюдатели начали фиксировать нарушение, председатель комиссии пыталась уничтожить заполненные протоколы на глазах у журналистов и наблюдателей.

Также в оппозиции зафиксировали еще ряд нарушений во время выборов.

В частности, как говорится в сообщении, в Одесской области на избирательном участке № 510965 (избирательный округ №141) председатель УИК не установил на избирательные урны специально предназначенные для них пломбы.

Вместо них на урнах были закреплены скотчем обычные бумажки с печатью УИК.

Кроме того, в Одесской области на территории избирательного участка № 510323 кандидат от Партии регионов установил столик с водкой и пивом для избирателей, которые приходят голосовать.

Массовые нарушения зафиксированы и в избирательном округе №133 Одесской области. Там в кабинках для голосования обнаружили ручки с исчезающими чернилами. На место вызвали правоохранителей.

Кроме того, по данным “Батькивщины”, в Киеве из автомобиля, который сопровождает членов комиссии для голосования на дому, вытолкали наблюдателя от «УДАРа». Это произошло на участке №800019 Голосеевского избирательного округа.

В частности, как говорится в сообщении, отбыв от дома с урной для голосования, трое наблюдателей от провластных кандидатов вытолкали из авто единственного в этом сопровождении наблюдателя не от власти.

Также в Голосеевском округе из участка №80006 похитили урну для голосования на дому. Преступникам удалось оторваться от наблюдателей ОО «Батькивщина», которые их преследовали. Похитители сели в автомобиль BMW и скрылись в неизвестном направлении.