Наблюдатели: В Черкасской области за ночь заменили около 200 членов УИК

11:55, 28 октября 2012
Политика
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В Черкасской области на избирательном участке №710238 (избирательный округ № 198) члены участковой избирательной комиссии, придя утром 28 октября на работу, неожиданно выяснили, что их заменили другими людьми, которые уже находятся на участке.

Об этом сообщается на сайте Общественной сети ОПОРА.

В целом в ночь на 28 октября 198 окружная избирательная комиссия выполнила около двухсот замен членов УИК. Это заседание было проведено в 23.30 в субботу, 27 октября, пятнадцатью членами без ведома председателя и заместителя председателя ОИК, о чем последние также узнали лишь в день выборов.

Вопросы, по которым проходило заседание, пока никому не удается выяснить, подчеркнули в ОПОРЕ.

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