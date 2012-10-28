Наблюдатели: В Черкасской области за ночь заменили около 200 членов УИК

Об этом сообщается на сайте Общественной сети ОПОРА.

В целом в ночь на 28 октября 198 окружная избирательная комиссия выполнила около двухсот замен членов УИК. Это заседание было проведено в 23.30 в субботу, 27 октября, пятнадцатью членами без ведома председателя и заместителя председателя ОИК, о чем последние также узнали лишь в день выборов.

Вопросы, по которым проходило заседание, пока никому не удается выяснить, подчеркнули в ОПОРЕ.