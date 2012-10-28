Наблюдатели: В Черкасской области за ночь заменили около 200 членов УИК
11:55, 28 октября 2012Политика
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В Черкасской области на избирательном участке №710238 (избирательный округ № 198) члены участковой избирательной комиссии, придя утром 28 октября на работу, неожиданно выяснили, что их заменили другими людьми, которые уже находятся на участке.
ОПОРА зафиксировала нарушение
Об этом сообщается на сайте Общественной сети ОПОРА.
В целом в ночь на 28 октября 198 окружная избирательная комиссия выполнила около двухсот замен членов УИК. Это заседание было проведено в 23.30 в субботу, 27 октября, пятнадцатью членами без ведома председателя и заместителя председателя ОИК, о чем последние также узнали лишь в день выборов.
Вопросы, по которым проходило заседание, пока никому не удается выяснить, подчеркнули в ОПОРЕ.
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