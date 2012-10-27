Магера встретился с делегацией Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Вопросы избирательного процесса, степень готовности к выборам избирательных комиссий разного уровня, а также разные аспекты украинского избирательного законодательства обсуждались на общей рабочей встрече заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры с делегацией Совета Федерации Федерального собрания России и делегацией Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, на встрече также присутствовал генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексей Сергеев.

А Магера детально рассказал об аспектах внедрение видеонаблюдения на избирательных участках, режим работы видеокамер и возможности использования записанного материала. Кроме того раскрыл методику подсчета голосов и механизм составления протоколов. Отдельно он остановился на планах ЦИК на послеизбирательный период, связанных с будущим обучением учебой членов избирательных комиссий, который определен соответствующим законом.

По его словам, Центризбирком был и остается открытым в своей ежедневной работе и отбросил обвинения некоторых экспертов в проведении закрытых заседаний, ранее звучавших: «ЦИК рассматривает все без исключения вопроса и принимает соответствующие решения исключительно в режиме публичных заседаний. А то, что во время этих мероприятий нет споров, которые кое-кто хотел бы видеть, объясняется тем, что свыше 90 процентов вопросов носят сугубо технический характер».

В свою очередь, генсек Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ сообщил о планах равномерно охватить наблюдениям практически всю территорию Украины. А.Сергеев, оценивая избирательный процесс в целом, назвал его нормальным.

«Первые итоги наблюдения нашей передовой группы практически готовы. Но уже сейчас могу констатировать, что невзирая на определенные сложности, связанные с применением нового закона, в целом мы оцениваем избирательный процесс как нормальный», - сказал генсек.