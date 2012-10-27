Янукович завтра проголосует и порадуется победе над фашистами

Завтра Президент Украины Виктор Янукович примет участие в голосовании на выборах в Верховную Раду Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, также завтра В.Янукович примет участие в церемонии по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков (г. Киев, Площадь Славы). Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента по тел.: (050) 442-08-68, (067) 501-84-32, (050) 382-11-58.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter