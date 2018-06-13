Выборы-2012. Предваряя результат

Парламентские выборы 2012 года сложно назвать откровением для страны. Хотя избирательный закон был принят конституционным большинством парламентариев с большим запасом, атмосфера взаимного недоверия, царящая в политических кулуарах, не позволила зачистить правила проведения выборов от нелепостей. Впрочем, важнейшие нововведения были не случайными, а осознанными: проходной барьер поднят до 5%, введен запрет на формирование блоков, из бюллетеней для голосования исчезла графа «Не поддерживаю ни единого кандидата (партию)».

Возвращение к смешанной системе позволило кому-то из политиков тряхнуть стариной в деле размазывания тонким слоем кандидатской заботы по территории избирательного округа, кому-то подсказало, что фактический запрет на снятие кандидата с выборов позволяет проводить соревнование за голоса избирателей под девизом «Цель оправдывает средства». В масштабах страны мажоритарная составляющая позволила заметно понизить градус общественного напряжения и минимизировать возможность повторения нового Майдана. Да и противники власти в риторических упражнениях были не всегда убедительны.

Отсутствие открепительных талонов заставит фаворитов парламентской гонки устроить настоящую борьбу за повышение явки избирателей с использованием всех законных, а то и не всегда корректных средств. Открепительные талоны, по всей видимости, могут исчезнуть как инструмент обеспечения полноты волеизъявления граждан страны до тех пор, пока общество не повзрослеет окончательно.

Кроме уже традиционной борьбы между властью и оппозицией парламентские выборы ознаменовались поиском третьей силы в масштабах страны. Уже привычно украинцы действуют по известному принципу «Краще гірше – та інше». До подведения результатов голосования говорить об успешном поиске не приходится – «день тишины» накладывает свои ограничения. В любом случае по-настоящему новых лиц в Верховной Раде седьмого созыва будет немного. Вынужден огорчить соотечественников: хотя обновление депутатского корпуса будет достаточно существенным, парламентские новобранцы будут изначально интегрированы в современную украинскую политику со всеми вытекающими последствиями.

Большинство избирателей были лишены возможности наблюдать за настоящей идеологической дискуссией, участники выборов предложили своим избирателям уже неоднократно проверенную жвачку из обещаний всего хорошего и самых бесспорных партийных лозунгов. Даже политические силы, претендующие на статус идеологических, отличились разве что совпадением в некоторых положениях своих предвыборных программ, которые могут служить примером политической диалектики. Практически ни одна партия не пыталась вести диалог с избирателями своего конкурента, предпочитая выгребать по сусекам в собственных электоральных заповедниках. Партизанские действия одного из фаворитов гонки в масштабах страны могут потешить самолюбие, но не сформируют электоральное ядро его политической силы. К сожалению, Украина не стала более сплоченной по итогам парламентских выборов.

Жертвой кампании-2012 может пасть социология, ведь некоторые участники предвыборной гонки начали пенять на зеркало общественных настроений еще до дня голосования. Инженерам человеческих симпатий придется немало потрудиться над результатами финального экзит-пола, чтобы вернуть общественное доверие. Впрочем, зубры социологических исследований останутся на плаву в любом случае – по данным их вопросов сверяют верность своего курса и представители власти, и вожди оппозиции. Другая сторона медали – внешняя реклама: ее засилье после выборов-2012 будет скорее признаком плохого тона, чем эффективным методом политической борьбы.

Мажоритарные округа отметились грязными методами ведения борьбы. Отсутствие и стратегического желания побеждать честно у многих участников избирательного процесса, и специалистов, способных подняться над уровнем «черного пиара» до конкуренции идей и смыслов привели к тому, что на многих одномандатных округах выборы стали локальными противостояниями. К счастью – без использования вооруженных отрядов сторонников

Для кандидатов-одномандатников в качестве панацеи технологами и советниками зачастую представлялись персональные Интернет-представительства, хотя практика показала, что именно личные встречи с избирателями и готовность вести с ними диалог - наиболее эффективный способ предвыборной коммуникации. Всемирная Сеть уже вторые выборы подряд доказывает, что в украинских реалиях может быть только вспомогательным инструментом ведения избирательной кампании.

Уже привычная особенность парламентских выборов – пристальное внимание к ним со стороны внешних центров влияния. Не исключено, что на этот раз в своей оценки результатов волеизъявления украинцев единым фронтом выступят ЕС и США, а российская позиция будет созвучна мнению носителей идеалов западной демократии. Уже сегодня можно прогнозировать, что по итогам голосования 28 октября восторги из-за рубежа звучать не будут, дай Бог дождаться не слишком громкого возмущения.

И, пожалуй, последняя особенность, на которую стоит обратить внимание: на этих выборах может сломаться устойчивая за все время парламентских выборов с партийной составляющей традиция победы оппозиционной политической силы. Но для окончательных выводов о причинах такого развития событий следует подождать официального подведения итогов выборов.