В день выборов Майдан Независимости оккупируют освободители (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в 10.00 начнется Ритуал памяти с возложением цветов к могиле Неизвестного солдата и памятнику трижды Герою Советского Союза маршалу авиации И.Н.Кожедубу.

В 10.30 духовые оркестры на главной площади столицы начнут концертную программу. Украинские народные песни и музыкальные произведения времен Великой Отечественной войны прозвучат в исполнении Киевского академического муниципального оркестра, Народного хора, вокального ансамбля «Мальви», Народного фольклорного ансамбля «Червона калина», а также коллективов Министерства обороны Украины, Главного управления Внутренних войск МВД Украины и Государственной пограничной службы Украины. Творческие подарки ветеранам также подготовили Народный ансамбль танца «Перлина» и коллективы учебных заведений города.

В 11.00 в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» состоится встреча председателя КГГА Александра Попова с активом ветеранов города. Председатель горгосадминистрации вручит ветеранам памятные медали «На відзначення 1530-річчя Києва» и вместе с ними осмотрит выставку-презентацию военной техники времен Великой Отечественной войны. Также ветеранов угостят обедом и «солдатской кашей».