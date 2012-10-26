Литвин: у президента достаточно полномочий, чтобы обойтись без изменения Конституции

Об этом он сказал в интервью “5 каналу”.

Отвечая на вопрос по поводу того, что будет, если В.Янукович и ПР “за счет тушек получат констититуционное большинство” в парламенте, В.Литвин отметил, что не воспринимает термин “тушки”, потому что “должен сказать, что этот термин запустили люди, которые являются первыми тушками, то есть тушками, которые изменили предыдущему Президенту Виктору Ющенко, которые пришли под его флагом”.

Вот “такие тушки являются самыми страшными, потому что они умело, как хамелеоны, изменяют свой цвет”, - отметил он.

В.Литвин успокоил, что “с Украиной не будет ничего плохого, потому что плохо все время не может быть, должно быть лучше”.

“И я надеюсь, что у нас будет развитие страны, не будет у нас стагнации в отношениях с миром, что мы будем говорить одним голосом”, - убежден В.Литвин.

“А что касается Конституции, то я думаю, что на сегодняшний день это не является первостепенной проблемой и для Президента, и для ПР, потому что сегодня действующая Конституция предоставляет необходимые власти полномочия”, - отметил В.Литвин и добавил, что “мы стоим перед необходимостью выполнения обязательств, в том числе и перед Советом Европы, и для этого нужно вносить изменения в Конституцию, в частности, в части обеспечения независимого функционирования судебной ветви власти”.