Батькивщина: Дубовой не то что избить, подойти к председателю ОИК не мог

Инцидент в окружной избирательной комиссии №141 в райцентре Татарбунары между народным депутатом Александром Дубовым и председателем комиссии Юрием Авербахом связан с отказом выдать уполномоченным лицам от ВО «Батькивщина» документы, подтверждающие полномочия новых членов комиссии.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Объединенной оппозиции Одесской области, копией которого располагает УНИАН.

«Окружная избирательная комиссия №141 (центр Татарбунары) в течение четырех часов отказывалась выдавать уполномоченным лицам от ВО «Батькивщина» документы, подтверждающие полномочия новых членов комиссии, - говорится в документе. – Вопреки тому, что закон предусматривает выдачу подобных документов в течение четырех часов, законное требование доверенного лица кандидата в депутаты Александра Дубового и уполномоченного лица от Объединенной оппозиции так и не было выполнено. Более того, охрана председателя окружной комиссии в грубой форме заставила их покинуть помещение».

«Какие-то бандиты начали нас избивать и выгнали из помещения, - свидетельствует доверенное лицо кандидата в депутаты по округу №141 Александра Ивановича Дубового - Павел Бойченко. - После этого закрыли дверь помещения, где располагается окружная комиссия, и около часа никого туда не пускали, в том числе и народного депутата от ВО «Батькивщина» Александра Федоровича Дубового».

Конфликтную ситуацию и клевету в отношении представителей оппозиции в документе объясняют "войной" против кандидата от Объединенной оппозиции А.И.Дубового, который имеет шансы на победу.

«Сначала он попадает в подстроенное ДТП, - указывают авторы заявления, - а сегодня народного депутата А.Ф.Дубового обвиняют в нападении на главу окружной комиссии» Ю.Авербаха, который «не выходит куда-либо без восьми человек личной охраны».

Как сообщал УНИАН, Управлении по взаимодействию с правоохранительными органами Одесской облгосадминистрации сообщили, что сегодня в 8.30 в помещении ОИК №141 в райцентре Татарбунары народный депутат Александр Дубовой в ходе беседы с председателем окружкома Юрием Авербахом нанес ему физические травмы, после чего Ю.Авербах обратился за медицинской помощью в райбольницу.

В Татарбунарском РОВД УНИАН подтвердили, что к ним «сегодня обратился новоназначенный председатель окружкома №141 Ю.Авербах за направлением для обследования в бюро судебно-медицинской экспертизы по поводу «травм шеи и грудной клетки». На место происшествия из Одессы направлена следственно-оперативная группа.

Председатель Одесской облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко заявил, что «инцидент в окружкоме может быть связан с решением ЦИК полностью обновить за 6 дней до выборов руководство 141-й окружной комиссии. Согласно постановлению ЦИК № 1754, главой комиссии вместо Елены Глищинской стал Ю.Авербах (субъект подачи фракция «Народной партии» в ВР), заместителем назначен Михаил Донин (субъект подачи «Русь Единая»), новый секретарь окружкома - Олександра Руденко (субъект подачи партия «Молодежь к власти»).

Справка УНИАН. Народный депутат Александр Федорович Дубовой является братом кандидата в народные депутаты по округу № 141 Александра Ивановича Дубового, который 23 октября около 4.00 в Одесской области попал в ДТП с участием двух грузовиков и получил черепно-мозговую травму.