Азаров говорит, что оппозиционных каналов и без ТВі достаточно

Премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал бутылку коньяка оппозиционным телеканалам, которые скажут о нем сегодня вечером «что-то хорошее».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с международными наблюдателями и представителями дипломатического корпуса.

По словам Н.Азарова, в адрес власти звучит немало критики с телеканалов, и большинство телеканалов мало освещают работу правительства.

«Канал «Интер», тоже очень объективный канал, постоянно по правительству проходится. Об СТБ и «Новом канале» вообще говорить нельзя. Это чисто оппозиционные каналы. СТБ и «Новый» - стопроцентно оппозиционные каналы. Кто-то слышал о Партии регионов из этих каналов что-то хорошее и позитивное? Я вообще готов пари заключить. Правда, узнают, - то я проиграю. Я готов заключить пари, что если на одном из названных мною каналов о премьер-министра Азарове сегодня вечером скажут хоть одно хорошее слово, я готов поставить бутылку коньяка хорошего. Боюсь, что передадут и скажут только ради того, чтобы я проиграл», - сказал Н.Азаров.

Что касается ситуации с оппозиционным каналом ТВi, то Азаров считает, что канал с такой маленькой долей охвата аудитории власти неинтересен.

«Доля канала ТВi менее 1%, ну какой власти и зачем этот канал нужен, скажите, пожалуйста?» - сказал Азаров.