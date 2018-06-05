Бабуся, кот и на пять миллионов "развод"

А может наоборот, они серьезно продвинулись на пути к идеалам демократии. До дня голосования может случиться, конечно, что угодно, но пока можно подводить итоги по самым большим и ярким скандалам нынешних парламентских выборов.

Ураловликс

http://uralovleaks.su/

Первое правило мужчины, у которого есть любовница, - чистить переписку. Политтехнологов это тоже касается. После того, как оппоненты взломали почту и аккаунт в Фейсбуке Семена Уралова, интернет-общественность с удовольствием полюбопытствовала, как главный пиарщик партии "Родина" называет президента гопником, требует разобраться с губернатором Одесской области, обсуждает, как они курили коноплю с Игорем Марковым и предлагает избить журналистку Алену Ольжич.

Для того, чтобы любопытствовать было удобнее, был создан целый сайт под названием "Ураловликс". И заместитель главы Одесского облсовета и кандидат в народные депутаты Алексей Гончаренко лично признался, что скандальный взлом – его рук дело. Смотрите мол, какими способами ведется избирательная кампания в Одессе.

Сам политтехнолог Семен сначала открестился от переписки, а потом заказал исследование ее подлинности харьковскому пиар-агентству, "убедительно доказавшему", что некоторые фрагменты сфальсифицированы. А дальше начал активно ругать оппонентов и убеждать всех, что не использует букву "Ё". В общем, в итоге все сошлись на том, что президента можно было бы и не ругать, поскольку он ничего не забывает. А вот многие ли начали чистить переписку?

Хата для кота

Эффект биллбордов "Бабуся и кот" заслуживает, чтобы они были внесены во все учебники политологии. Безобидный в целом сюжет, где старушка сообщает: "Узнала, что внук голосовал за регионы, переписала хату на кота", родился в Днепродзержинске. Но через сутки украинский интернет чуть не взорвался от сюжета, популярность которого явно превысила рейтинги многих политиков.

Популярность "Бабуси", по большому счету, во многом обеспечила власть, которая не привыкла, что над ней смеются. Биллборды были вскоре демонтированы, а вскоре появилась информация, что их автора бывшего председателя Елизаветовского сельсовета Днепропетровской области Максима Голосного, объявили в розыск.

Милиция сообщила, что (оказывается!) в отношении Голосного еще летом было возбуждено уголовное дело по растрате имущества. Именно после этого коты пошли множиться в виде огромного количества "фотожаб" и демотиваторов, превратившись в огромный вал. Тут надо понимать, что автор вообще угадал с животным, поскольку в соцсетях очень любят котиков. И в очередной раз доказал, что можно стать известным и привлечь внимание, не тужась с расклейкой сотен "бигморд". А также на ровном месте создать визуальный символ борьбы с режимом без истерик и леденящих душу историй о том, как страшная власть всех и все уничтожает.

Распихать и поделить

Бывший пограничный генерал, идущий по мажоритарке в Днепровском районе Киева, даже обрадовался тому, что теперь у него есть "персональный шпион" и держит удар. Однако манера, в которой кандидат от оппозиции держится перед человеком со скрытой камерой, вообще показывает его непробиваемость. Другой бы не стал бодро обсуждать по телефону персону своего коллеги, нардепа Юрия Ганущака который от него "прячется" и не хочет снимать свою кандидатуру. И бравировать уровнем общения: "Турчинову говорили об этом люди его иерархии, "сними, дурень, не майся".

Шпионская видеозапись, сделанная в штабе кандидата от партии "Удар" показывает типичную ситуацию с выборами вообще. Расклеим рекламы, снимем роликов, а если дело к проигрышу – включим стандартные ходы с "ужасными листовками". Собственно, на видео это главный пункт обсуждения: как распихать по почтовым ящикам перед днем голосования некую печатную продукцию. Предположительно насчет того, что кандидат Довгий – кошмарный тип, за которого голосовать никак нельзя.

Искушенный Чумак успокаивает постороннего (как он потом заявил) персонажа словами, что "закон как бы позволяет такие дела" и что после победы "Удара", район будет "красиво поделен", а в Киевсовет будут "пихать потихонечку" нужных людей. Не бойтесь, мол, раз договорились - все будет честно. А после того, как кандидат "спалился", то виноватым представил… опять Довгого. Но Бог с ними всеми. Ведь больше всех в этой ситуации досталось доверчивому Кличко, разочарование в котором началось еще до выборов.

Миллиардер-агитатор

Уйдя из политики, один из богатейших людей Украины Виктор Пинчук неоднократно говорил, что это грязное занятие ему стало глубоко противно. В одном из интервью 2009 года он даже рассказал о своей тайной амбиции, она же мечта: "участвовать в создании среды, которая будет генерировать правильных людей, которая будет благоприятна для прихода нового поколения". Прошло каких-то три года – и мы получили возможность сами увидеть, кого имел в виду самый известный благотворитель и автор дерзких культурных проектов страны.

Яков Безбах, политик новой формации, трудившийся еще в Верховном Совете СССР, идет по мажоритарке в Днепропетровске. Для начала, очевидно, гордясь своим творением, миллиардер вышел к рабочим как обычный агитатор и сообщил, что взял с него обязательство: похудеть минимум на 10 килограммов. А далее телеканалы, принадлежащие Пинчуку, устроили то, что получило название "Безбахиана".

Сначала диктофонную запись разговора провластного кандидата Анатолия Крупского и рабочего завода «Интерпайп-НТЗ» Игоря Пархоменко опубликовал местный телеканал. А затем факт нарушения избирательного законодательства в виде предложения вице-мэра Днепропетровска к неформальному профсоюзному лидеру стать техническим кандидатом в "пинчуковском" округе обстоятельно осветили центральные каналы. С синхронами всех действующих лиц. В результате такой мощной атаки против нарушений кандидаты начали массово сниматься с выборов. Ведь на страже закона сам Безбах!

Кино про пять миллионов

Кино о том, как неизвестный шутник с двумя американскими друзьями предлагал видным оппозиционерам пять миллионов долларов, появилось когда положено: за неделю до выборов. И конечно, приписано Партии регионов, которой денег никто не предлагал. Но все равно, это не отменяет фантастического уровня подставы, на которую купились почти все. А прежде всего, главный бютовский адвокат Сергей Власенко, который "деньги" все-таки взял. И поэтому на всякий случай сейчас в Америке.

Веселая подача всего процесса скрытых видеосъемок и сами ролики, в которых коллеги по борьбе излагают "американским спонсорам" правду-матку друг о друге, как раз то, что надо. Серьезность бы испортила такие моменты, как полный контроль почтовой переписки штаба Яценюка посольством США, откровения Тягнибока по поводу коммерческой основы митингов "в защиту мовы" под Украинским домом и главное, общей готовности устроить в собственной стране революцию за американские деньги.

Жадность Власенко, за пять "лимонов" готового продать всех и все, становится как бы крещендо этой мелодии. Известный адвокат и лицо, приближенное к Тимошенко видит себя новым мессией партии, считает Кличко политиком от олигархов, а Яценюка визуализирует как "кролика застрявшего в зубах". И в итоге принимает заветный чемоданчик, попутно подставив банк, где, оказывается, в ваше отсутствие в сейф может проникнуть некто и пошуршать согласно полученным в смс инструкции.

Все это было бы смешно, если бы не было так предсказуемо и грустно. И поскольку в любой статье требуется вывод, давайте не совершать предсказуемых ошибок сами и смеяться над теми, кто не заслуживает нашего серьезного отношения.