Ведьмы, вампиры и коты: «чёрный» креатив на выборах

Особенность нынешней избирательной кампании: она почти вся построена на дискредитации политических оппонентов и подчеркивании их поражений и промахов. Вместо новых идей для общества и страны, а также вместо того, чтобы рекламировать самих себя, украинские политики тратят огромные деньги на дискредитацию оппонентов. Впрочем, среди потока бреда и грязи мелькают и очень необычные, порой даже – интересные – идеи. Самые яркие – в нашей подборке.

Самым раскрученным и запомнившимся продуктом антипиара точно можно назвать «кота с бабушкой». Он появился еще в августе, когда общественный деятель и председатель Елизаветовского сельского совета Максим Голосный решился на смелую рекламу: разместил на билборде изображение бабушки с котом с надписью: «Взнала, що внук проголосував за «регіони» - переписала хату на кота».

В итоге, владелица рекламной площади попала в реанимацию, заказчика подали в розыск, а кот с бабушкой стали символами выборов-2012 и самым креативным черным (хотя кот на фото серый) пиаром этой кампании, покорив все интернет-пространство. Кот и бабушка стали героями множества демотиваторов, шаржей и фотоколлажей, а также, без преувеличения — настоящим символом выборов. Популярность персонажей достигла такого уровня, что их даже стали использовать в рекламе недвижимости.

Не меньшую изобретательность продемонстрировали политические соперники оппозиционерки-журналистки, кандидата в народные депутаты от ВО «Батькивщина» по 120 избирательному округу (Львовская область) Татьяны Черновол. Ее не только обливали грязью – точнее, краской – в прямом смысле слова, но и активно пытались запачкать абсурдными сплетнями. Например, буквально на прошлой неделе на сайте, рекламирующем интимные услуги, появилось объявление от «проститутки Татьяны» с фотографиями обнаженной женщины с лицом журналистки. Она якобы ищет щедрого любовника-спонсора, готового к приключениям и «экстремальному сексу» и предоставляет секс-услуги за 2500 гривен в час. Еще интереснее, что ранее от имени Татьяны распространяли листовки с просьбой перечислить деньги на неизвестный счет, а также открытки, изображающие Татьяну Чорновил в образе... средневековой ведьмы. Эти листовки, выполненные в лучших традициях инквизиторской идеологии, содержали в себе молитвы, с помощью которых избиратели могли защитить себя от демонов, якобы вселившихся в кандидатку. По данным УНИАН, Татьяна ни в бытность журналисткой, ни после – в полетах на метле и приворотах замечена не была. Позицию демонов по данному вопросу нам узнать не удалось.

Одесса, славящаяся своим чувством юмора на всю страну, отличилась и в предвыборном пиаре: одного из кандидатов-мажоритарщиков превратили в героя киносаги «Сумерки»: по подъездам жилых домов в округе №133 Киевского района Одессы расклеили постеры, изображающие кандидата Анатолия Гончаренко в образе вампира с клыками и каплями крови на губах. Надпись на постере гласила: «Сдавайте кровь в донорские пункты. Хочу пить стаканами». По данным Одесского управления здравоохранения, кровь для Гончаренко в донорские пункты города никто не сдавал.

Но не только листовками и наружной рекламой богато воображение профессиональных антипиарщиков – даже на съёмку мультиков вдохновили их кандидаты. Конкретно — в сети появился мультфильм под названием «Тушкокомбинат «УДАР», рассказывающий о том, как Виталий Кличко ведет в парламент «тушек» - протеже олигархов. УНИАН не удалось найти подтверждения наличия у чемпиона мира по боксу тушкоперерабатывающего завода ни в пределах Украины, ни за границей, а протеже олигархов в его политсиле не больше, чем в других.

Целый видеоролик, содержащий критику оппозиции, показала в эфире Первого национального телеканала кандидат в депутаты в одномандатном избирательном округе № 220 Анна Федорченко, которая баллотируется от Молодежной партии Украины. Пожертвовала девушка для демонстрации «Последнего предупреждения» - так называется ролик — своим временем для агитации, как кандидата.

Не гнушались использовать в политической борьбе и трагические страницы истории – на избирательных участках Луганской области появились листовки, в которых кандидаты от «Партии регионов» поздравляют избирателей с 70-летней годовщиной создания ОУН-УПА. Кроме того, по некоторой информации, провокаторы планировали провести митинг к 70-летию создания УПА под флагами ПР, однако что-то сорвалось в последний момент. Такие мелкие и откровенные манипуляции использовались на региональном уровне представителями многих политических сил против своих оппонентов: кому-то приписывали намерения легализировать наркотики и проституцию, другим — сотрудничество с властью или, наоборот, с оппозицией.

Забавно то, что «чистый», искренний пиар некоторых желающих попасть в парламент сам по себе смахивал на антирекламу. Например, коммунист Степан Кискин, баллотирующийся по одномандатному округу №2 в Симферополе, честно агитирует за себя с помощью полураздетых девушек. Да и слоган для своей кампании он придумал соответствующий - «Киски за Кискина».

УНИАН затрудняется сказать, какой эффект произведет реклама Кискина на традиционных избирателей КПУ. Кстати, не только крымский коммунист, но и другие кандидаты обращают на себя внимание с помощью фото на фоне обнаженных моделей, хотя партию стриптизерш, вроде, еще никто не зарегистрировал.

Впрочем, как бы не старались политики и политтехнологи, специализирующиеся на черном пиаре, народное творчество в плане антирекламы – вне конкуренции. Социальная сеть Фейсбук руками своих обитателей стала настоящей фабрикой по распространению контрагитационных материалов и просто предвыборного юмора.

Больше всех от фейсбуковцев досталось, пожалуй, Наталье Королевской и новоиспеченному члену ее партии — Андрею Шевченко.

Партия регионов — также в лидерах среди объектов остроумной и критики и злых пародий. Но, вниманием «народные пиарщики» не обошли и Удар, и ОО, и КПУ.

Мимо кассы

Если еще лет шесть-пять назад эксперты предполагали, что черный пиар способен отнять у кандидата до 5% голосов избирателей, то теперь никто серьезно не верит в это. Уровень тотального недоверия в обществе и к политикам, и к журналистам, и к политологам, и друг к другу, в конце концов, привел к тому, что даже честная и справедливая критика способна восприниматься, как подлая попытка дискредитации, а откровенный чёрный пиар — лишь подстёгивать желание голосовать за тех, кого пытаются очернить. Поэтому, антиреклама и антипиар на выборах в Украине — лишь тема для стёбной статьи. Не более.

Анастасия Береза