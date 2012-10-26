Геращенко: Сегодня закладывается очень важный момент фальсификаций
08:11, 26 октября 2012Политика
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На избирательные участки завозят разное количество бюллетеней для голосования за мажоритарных кандидатов в депутаты и для голосования по партийной части.
Ирина Геращенко сообщает о подготовке фальсификаций
Об этом в эфире «5 канала» заявила представитель партии «УДАР», народный депутат Ирина Геращенко.
«Очень важный момент фальсификаций, который уже сегодня закладывается - разное количество бюллетеней. На участки завозят разное количество бюллетеней на список мажоритарщиков и на партийный список. То есть на мажоритарщиков, например, 200, на партии 100 », - заявила Геращенко.
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