Геращенко: Сегодня закладывается очень важный момент фальсификаций

Об этом в эфире «5 канала» заявила представитель партии «УДАР», народный депутат Ирина Геращенко.

«Очень важный момент фальсификаций, который уже сегодня закладывается - разное количество бюллетеней. На участки завозят разное количество бюллетеней на список мажоритарщиков и на партийный список. То есть на мажоритарщиков, например, 200, на партии 100 », - заявила Геращенко.