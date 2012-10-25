Председатель ВСЮ предлагает уволить судей, судивших бабушку-антирегионалку
21:54, 25 октября 2012Политика
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Председатель Высшего совета юстиции предлагает уволить судью из Николаевской обл за привлечение к ответственности гражданки, которая агитировала против ПР.
ВСЮ говорит, что решение дискредитирует ПР
Председатель Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко внес предложение в ВСЮ об увольнении одного из судей Новобугского районного суда Николаевской области за привлечение к административной ответственности гражданки, которая вела агитацию не голосовать за Партию регионов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего совета юстиции.
Как отмечается в сообщении, установлено, что решение судьи было необоснованным и принято с целью дискредитации Партии регионов накануне выборов.
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