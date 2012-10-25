Председатель ВСЮ предлагает уволить судей, судивших бабушку-антирегионалку

Председатель Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко внес предложение в ВСЮ об увольнении одного из судей Новобугского районного суда Николаевской области за привлечение к административной ответственности гражданки, которая вела агитацию не голосовать за Партию регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего совета юстиции.

Как отмечается в сообщении, установлено, что решение судьи было необоснованным и принято с целью дискредитации Партии регионов накануне выборов.