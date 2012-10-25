ЦИК разъяснила, кто имеет право перевозить бюллетени после голосования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом на заседании Центральной избирательной комиссии разъяснении о порядке транспортировки участковыми избиркомами избирательных документов в ОИК.

«Представитель депутатской фракции, о формировании и регистрации которой в Верховной Раде шестого созыва объявлено на пленарном заседании, принимает участие в транспортировке избирательных документов только в случае, если он является председателем или заместителем председателя участковой избирательной комиссии или в составе комиссии отсутствуют члены комиссий – представители политических партий», - говорится в разъяснении ЦИК.

Согласно решению Центризбиркома, избирательные документы участковой избирательной комиссии транспортируются председателем и заместителем председателя УИК и другими двумя, а в случае отсутствия председателя или заместителя – тремя или четырьмя членами комиссии, которые представляют политические партии, набравшие большее количество голосов избирателей относительно других участников избирательного процесса.

Кроме того, транспортировка избирательных документов должна осуществляться при обязательном сопровождении представителя органов внутренних дел.

ЦИК утвердил это разъяснение в соответствии с требованиями ст. 91 и 93 закона о выборах народных депутатов.