Из-за высказываний Лаврова Россия нарушает свое соглашение с НАТО

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Пьер ЛЕЛЛЮШ подчеркивает, что негативные высказывания как министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА, так и депутатов Государственной Думы России относительно евроатлантических планов Украины противоречат соглашению между Россией и НАТО, подписанному в 1997 году. Об этом К.ЛЕЛЛЮШ заявил в интервью Би-Би-Си.

«Что касается заявления господина ЛАВРОВА, то я не удивлен сутью, но подчеркиваю противоречие – Соглашение между Россией и НАТО, подписанное в мае 1997 года, четко признает право каждой европейской страны выбирать себе союзников и организации, в которые вступать, а также осуществлять этот выбор полностью суверенно. То, что России не нравится расширение НАТО на восток, не новость ни для Запада, ни для США. Но не понятно, как бы Россия помешала вступлению Украины в НАТО, не возвращаясь к методам времен Холодной войны», - сказал он.

Комментируя слова главы МИД России о том, что вступление Украины и Грузии в НАТО станет неким "геополитическим взрывом", что оно повлечет за собой сдвиг геополитического баланса, Президент ПА НАТО отметил, что геополитическим взрывом был, например, распад Советского Союза, под это определение также подпадало бы восстановление Московской империи. “Но империя отошла в прошлое. На ее месте появились страны, которые стремятся сами определять, с кем строить свою безопасность. И Россия признала это право на международном уровне”, - отметил К.ЛЕЛЛЮШ.

Он считает, что самостоятельный выбор нациями собственной системы безопасности - это залог стабильности в мире. Все, что действует вопреки этой логике, то есть попытки заставить, навредить, помешать стране свободно сделать тот или иной выбор, является, по его мнению, попыткой дестабилизировать европейскую безопасность. “Получается так, что я читаю последние события несколько иначе, чем это делается в Москве”, - сказал К.ЛЕЛЛЮШ, добавив: “Досадно, что сегодня Россия фактически отступает от того духа партнерства, который был заложен в соглашении от 27 мая 1997 года”.