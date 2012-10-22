Глава НСЖУ узнал, что ВР собирается вернуться к закону о клевете

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, об этом он сказал на заседании секретариата Житомирской областной организации союза.

«Мы получили информацию, что после выборов старый состав Верховной Рады сделает вторую попытку проголосовать изменения в Уголовный кодекс, так называемые поправки депутата Журавского о клевете», - отметил О.Наливайко.

«Мы уже начали консультации с общественностью, медиа-юристами, коллегами. Замечу, что теперь у нас есть много союзников, которые открыто выступили против данного закона. Один из них - Президент Янукович. Поэтому, в первую очередь, именно к нему как гаранту свободы слова мы и будем апеллировать, если ястребы из парламентского большинства попробуют еще раз заставить нас замолчать», - отметил О.Наливайко.

Во время пребывания в Житомирской области О.Наливайко обсудил с главой облгосадминистрации Сергеем Рыжуком и председателем облсовета Иосифом Запаловским ход избирательной гонки, ознакомил их с новыми проектами НСЖУ по популяризации инвестиционных возможностей области в Европе.

Председатель НСЖУ дал интервью областному государственному телевидению и газете «Житомирщина».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также протесты журналистов.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

2 октября Верховная Рада отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека».

По словам пресс-секретаря Президента Украины Дарии Чепак, глава государства Виктор Янукович приветствовал это решение ВР.