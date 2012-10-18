УДАР: Суд запретил встречу Кличко с избирателями, потому что «реально опасно»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации «УДАРа», исполнительный комитет городского совета Вишневого обратился в Киевский окружной административный суд с исковым заявлением о запрете проведения такой встречи «в интересах национальной безопасности и общественного порядка». Суд удовлетворил иск, ссылаясь на то, что приезд лидера «УДАРа» создаст «реальную опасность беспорядков и преступлений, а также угрожает здоровью, правам и свободам населения».

Юристы штаба кандидата от «УДАРа» в 95-м избирательном округе Александра Юракова, который выступает организатором мероприятия, обжаловали запрет Киевского админсуда, поскольку считают такие действия власти незаконными и бессмысленными.

Кроме того, в Ирпене Киевской области неизвестные избили активистов «УДАРа», которые расклеивали приглашение на встречу с В.Кличко. По факту избиения партийцы написали заявление в милицию. Впоследствии после инцидента двух агитаторов «УДАРа» без объяснения причин работники правоохранительных органов забрали в городское отделение милиции. После вмешательства депутатов от «УДАРа» агитаторов партии удалось освободить, говорится в сообщении.

В «УДАРе» отметили, что, несмотря на сопротивление властей Киевской области, встреча В.Кличко с общинами Вишневого и Ирпеня состоится в назначенное время.