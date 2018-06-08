Григорий Явлинский: будущее России зависит от того, что будет происходить в Украине

Лидер российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает очередной этап обострения газовых отношений Украины и России неслучайным. Об этом российский политик заявил в эксклюзивном интервью Радио Свобода.

Зная политическую элиту, верхушку России, следует ли считать случайным заострение газовых отношений именно в период выборов в Украине, в период формирования коалиции, в период решения, кто будет премьер-министром Украины? Я думаю, что это не случайно, потому что это такая форма давления, которая осуществляется российской политической элитой на украинский политический класс во время очень важных решений, связанных с формированием коалиции. Вообще, хочу вам сказать, я думаю, что самая глубокая и самая серьезная проблема Украины - в том, что политическая элита Украины очень глубоко связана с бизнес-интересами российской власти и российского бизнеса.

После Оранжевой революции в Украине, то есть сейчас, единственным влиянием России на Украину остается лишь «газовая карта»? Нет! Я думаю, что связи значительно шире. Думаю, что, если появится в Украине ответственная элита, то она будет иметь перечень всех основных элементов, которые состоят в зависимости, в ненормальной связи с российским бизнесом. Например, дотационные цены на газ, это же ненормальное явление. Если вы ответственные люди, то вы можете сказать, что вы через 3-4 года должны отойти от того.

И выйти на реальные рыночные цены? Конечно, и таких направлений есть несколько. Нужно, чтобы это делалось с украинской стороны. Чтобы украинцы сами, чтобы правительство украинское сказало: это наша программа действий...

Кто эти люди? Вы знаете украинскую элиту! Все люди, которые связаны с большим бизнесом. Это, я сказал бы, является таким ключевым моментом. Я вам скажу, какие, с моей точки зрения, настоящие интересы России в Украине. Настоящий интерес России в том, чтобы Украина реально стала либерально-демократическим государством и вошла в Европу. Потому что без этого в России очень мало шансов, что Россия в ближайшие 10-15 лет сможет выстоять, вообще выстоять. Не только стать демократической, потому что сейчас изменилась ситуация. Сейчас будущее России в значительной степени зависит от того, что будет происходить в Украине.

Господин Явлинский, верите ли Вы, что построенную систему власти, отношений с обществом, построенные Путиним, можно изменить, сломать? И сколько времени Вы на это даете? Это такая система, главная ее черта – это имитация. Поэтому она может просуществовать достаточно долго, но может и сломаться достаточно быстро! И Путин об этом знает! И они все это знают! Несколько лет может это еще просуществует, а затем будут изменения. «Яблоко» как либерально-демократическая партия готовится к тем изменениям.

Беседовала Юлия Жмакина