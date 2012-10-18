Объединенная оппозиция решила, что Кличко играет в пользу Партии регионов

Об этом говорится в заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина», переданной агентству УНИАН.

16 октября Объединенная оппозиция обратилась к «УДАРу» с предложением подписать соглашение. О готовности подписать такое соглашение еще раньше заявила ВО «Свобода».

Указанное соглашение предусматривает единение демократических политических сил в будущем парламенте и их совместные действия.

«Мы предлагали Виталию Кличко и мажоритарщикам от этой политической силы не допустить внесения Президентом Януковичем изменений в Конституцию Украины, которые имеют целью избрание главы государства в парламенте, вместе голосовать за закон о процедуре импичмента и за сам импичмент Президента Януковича, за отмену антиукраинского закона о языках, антинародной пенсионной реформы и Налогового кодекса, продление моратория на продажу земли, совместные действия по освобождению политических узников Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. В соглашении также предусмотрено принятие закона об отзыве народного депутата Украины, установлении уголовной ответственности для тех народных избранников, которые голосуют за других депутатов, отмене неприкосновенности для Президента, народных депутатов и судей, обеспечении подписания и ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включая создание зоны свободной торговли, создании условий для введения безвизового режима со странами ЕС, денонсировании предательских «Харьковских соглашений». В конечном итоге подписание такого соглашения уменьшило бы возможность формирования пропрезидентского большинства в будущей Верховной Раде», - заявили в Объединенной оппозиции.

«Однако сегодня мы через средства массовой информации получили ответ Виталия Кличко, который отказался подписывать соглашение под абсолютно надуманным поводом нежелания принимать участие в распределении портфелей. Такой ответ политика, который неоднократно заявлял, что он представляет демократические силы, откровенно удивил. Ведь в проекте этого соглашения, который был опубликован на сайте «Батькивщины» еще в понедельник, нет ни слова о распределении каких-либо портфелей», - говорится в заявлении.

Его авторы еще раз обращают внимание В.Кличко: «Речь идет сегодня не о портфелях, а о единении вокруг определенных ценностей, о формировании нового демократического, европейского курса нашей страны. Мы твердо убеждены - этот курс станет альтернативой гиблой политике нынешней власти, которая ведет страну к национальной катастрофе. Отказ Виталия Кличко подписать Соглашение о создании коалиции демократических сил в будущем парламенте – это шаг, который играет на пользу Партии регионов, это шаг, который превращает его в союзника «регионалов», это шаг, который приведет к распыленности демократических сил, а не к их единению в борьбе с нынешним режимом Януковича».

Как считают в Объединенной оппозиции, «сейчас уже стало понятно, почему партия «УДАР Виталия Кличко» еще до начала выборов сорвала процесс согласования совместных действий демократических сил. А затем на прошлой неделе в одностороннем порядке вышла из переговоров с Объединенной оппозицией относительно формирования единого списка мажоритарных кандидатов и без каких-либо консультаций с партнерами обнародовала свое решение, которое дает возможность Партии регионов дополнительно получить несколько десятков депутатских мандатов. С сожалением мы должны констатировать, что в такое ответственное время Виталий Кличко принял решение, исходя из своих собственных, меркантильных интересов, а не из интересов Украины, ее народа. Сегодня наша дружеская протянутая рука зависла в воздухе, однако мы убеждены, что рано или поздно, в полном составе или в составе лишь тех, кто устоял под давлением власти, фракция Виталия Кличко присоединится к демократическим силам в парламенте».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 октября, на пресс-конференции в Харькове В.Кличко заявил, что его политическая сила предлагает подписать соглашение о создании коалиции в ВР после проведения выборов.

«Мы предлагаем создавать парламентскую демократическую коалицию сразу после выборов. Это логично. Сначала выборы – потом коалиция. Это европейская традиция», - сказал В.Кличко.