В ПР уже заявляют, что готовы создавать большинство с Кличко и КПУ

08:30, 17 октября 2012
Политика
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В Партии регионов считают, что легко найдут себе единомышленников в новом составе парламента.

В Партии регионов делят

В случае, если представителям Партии регионов не удастся самостоятельно образовать большинство, они готовы его создать вместе с коммунистами и партией «УДАР».

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Георгий Смитюх.

«Мы готовы сотрудничать со всеми теми, кто разделит нашу программу. Я уверен, что и «УДАР» с нами разделяют многие позиции, сегодня в избирательном процессе их программа во многом совпадает с нашей, и я уверен, что коммунисты нас поддерживают », - заявил Смитюх.

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