25 октября социологи в суде будут доказывать, что они - не верблюды

Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

“Только что пришел иск в суд от Королевской, который состоится 25 октября 2012 г. Формулировка - "об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации”, - сообщила И.Бекешкина.

Она отметила, что заседание состоится 25 октября в 15.00 в Хозяйственном суде Киева по адресу: ул. Хмельницкого, 44-б, зал судебных заседаний №10. Ответчиками по этому делу является фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

“Интересно, насколько оперативно был рассмотрен иск Королевской - подан 11 октября, а 12 уже принято решение о производстве дела и отослано нам. Что - такая скорость в целом характерная для Хозяйственного суда? Кто знает? Ну что же - придется доказывать, что мы не верблюды”, - подчеркнула И.Бекешкина.

Как сообщал УНИАН, 8 октября были обнародованы данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. В этом исследовании отмечалось, что если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» проголосовали бы 2,1% избирателей.

11 октября партия «Украина - Вперед!» подала в Хозяйственный суд Киева иск к фонду «Демократические инициативы» и ООО «Киевский международный институт социологии ЛТД» (КМИС) с требованием опровергнуть информацию, обнародованную о рейтинге поддержки партии «Украина - Вперед!».

Партия подала ходатайство о запрещении фонду «Демократические инициативы» и КМИС публиковать любые данные, которые они получили по поводу партии «Украина - Вперед!».