Регионал Киселев: Мы с Чечетовым хирурги, а не терапевты

На вопросы УНИАН ответил 35-й номер списка ПР Василий Киселев, известный своей радикальной позицией в Партии регионов. Он является первым заместителем председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде пятого созыва, руководителем Крымского республиканского отделения ПР.

ЯНУКОВИЧ – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Василий Алексеевич, Вы довольны результатами выборов? Оправдались ли Ваши ожидания?

Нет, конечно. Мы абсолютно обоснованно рассчитывали на более высокий результат. Для этого были серьезные предпосылки и аргументы. То, что списки были сделаны очень некачественно и что против нашей партии задействовали мощный черный пиар, серьезно повлияло на результаты голосования.

Вы считаете, фальсификации имели место?

Безусловно... Сегодня мы обладаем абсолютно достоверной информацией о том, что пограничная служба не выполнила требования закона ст. 102 ч.3 п. 9, где четко написано, что за три дня до дня голосования она обязана предоставить в окружные избирательные комиссии списки граждан, которые покинули пределы страны и не возвратились на день голосования. У нас есть поименная электронная версия выехавших за последние пять лет из Украины и не возвратившихся на день голосования. И таких по нашим спискам 3 миллиона 497 тыс. человек. По материалам пограничной службы из списка вычеркнули 570 тыс. человек. В 6 с лишним раз больше людей осталось в списках. И у нас есть абсолютная уверенность в том, что за этих людей проголосовали.

Сейчас этим вопросом серьезно занялись социалисты. Они обратились в суд и избирательную комиссию с требованием разрешить проверить результаты голосования в нескольких областях Западной Украины.

Как Вы восприняли поражение социалистов?

Мороз шел с “помаранчевыми”, и, собственно, его голоса привели Ющенко на пост Президента страны. Он дал 9% голосов. Затем 6% голосов дали ему возможность формировать “помаранчевую” коалицию. Но он как принципиальный человек вышел в знак протеста из той коалиции после того, как Ющенко и его команда взяли курс на торпедирование конституционной реформы (Ющенко захотелось диктаторских полномочий, вернуть полномочия Кучмы).

Партия Мороза не прошла в парламент только потому, что из него сделали образ предателя…

Но ведь Мороз признал свое поражение. И, кстати, заявил, что хотел бы видеть в кресле премьера Юлию Владимировну…

Я хочу сказать, что по договоренности между “Нашей Украиной” и БЮТ она – премьер-министр, и 50 на 50 они делят посты в будущем Кабинете министров. Но народ должен знать: если Тимошенко снова будет возглавлять правительство Украины, то это будет еще большая трагедия для народа Украины. Если тогда (в 2005 году) Президент вовремя отстранил ее от должности, то сейчас это нанесет непоправимый вред государству.

Начинаю аргументировать. Народ же помнит, какие обещания давала Тимошенко. Ей придется в бюджет на 2008 год найти и заложить 68 миллиардов гривен на возмещение непогашенных вкладов населения. Она же сказала: “За два года погашу”. 22 миллиарда ей придется закладывать в бюджет (а мы поможем!) на переход армии с 1 февраля на профессиональную основу, 67 миллиардов – на те льготы, которые она отсудила в Конституционном суде. Плюс тарифы на ЖКХ. Юлия Владимировна сказала, что они решат вопрос снижения тарифов ЖКХ. Мы согласны.

Но она забыла, что именно после того, как она расторгла договор с Газпромом по $50, Россия уже послала сигнал – какое будет правительство, такая и цена будет на газ. И не сомневаюсь, что с 1 января она будет не $130, а не меньше $230.

Мы обязательно поможем, чтобы Юлия Владимировна выполнила свое обещание закрыть все потребности населения Украины дешевым газом, который добывается в Украине... Мороз, когда сказал, что Юлия Тимошенко – явный претендент на пост премьера, не сказал ничего нового ни для кого. У них есть договоренность. Но это были договоренности предвыборные. А коалиция формируется из фракций. А императивного мандата на сегодня нет и, надеюсь, не будет. Вот почему паника в лагере “помаранчевых”.

НАДО НА ПЯТЬ ЛЕТ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РАСКАЛЫВАЮТ УКРАИНУ

А как Вы расцениваете заявления Президента о формировании коалиции?

Президент думает о будущем страны. Он правильно ориентирован на то, что надо объединить Украину. Она на сегодня поделена, и раскол будет еще более усугубляться. Явного перевеса нет. Население отдало свои голоса 50 на 50. Запад и центр опять “помаранчевые”, юго-восток – бело-голубой с коммунистами. Поэтому тут Президенту надо думать, как удержать страну от потрясений. Если Тимошенко будет премьер-министром, это будет нестабильность – как политическая, так и экономическая. А, учитывая, что Президент выкинул ее с должности премьера за конкретные ошибки, не думаю, чтобы он снова наступил на те же грабли, назначая ее премьер-министром.

Что же касается назначения Януковича премьер-министром, то это был бы самый идеальный вариант для страны, и для Ющенко в том числе. Он видит, что с приходом Януковича экономика начинает работать. Не дышать, а работать. А то искусственное дыхание, которое собирается ей делать Тимошенко, будет временным. Она экономику страны не оживит, она ее задушит.

Поэтому у Ющенко сегодня очень серьезный есть вопрос – как выходить из ситуации.

Я не думаю, что мы согласимся прикрывать Ющенко и Тимошенко, дав туда несколько министров или даже вице-премьера правительства. Это значит раствориться и отвечать за их ошибки, не имея возможности влиять на процессы. Что нам скажут наши избиратели? Потому что линия “помаранчевых” не изменится. Линия “помаранчевых” будет на НАТО, “помаранчевые” будут душить русский язык. Они готовы хоть завтра ОУН–УПА признать воюющей стороной и дать статус воинов Великой Отечественной войны.

У нас совершенно разные идеологические цели, направления. Я считаю, что всем политикам надо остановиться, и, учитывая, что ни одна из политических сил не имеет подавляющей поддержки населения, надо на пять лет ввести мораторий на все вопросы, которые раскалывают Украину.

Неужели это Вы говорите? Ну, к расколам и референдумам мы еще вернемся… А в каком формате Вы видите коалицию?

Только широкая коалиция. И формирование коалиционного правительства по профессиональному признаку.

МЫ БУДЕМ В КОНСТРУКТИВНОЙ ОППОЗИЦИИ

А если Партия регионов окажется в оппозиции?

Нет вопросов… Мы были в оппозиции полтора года, и ничего страшного не произошло. Мы можем работать и в оппозиции. Мы будем в конструктивной оппозиции.

Мы не мешали ни одним движением, ни одним действием, когда они создали коалицию. Ни разу, нигде, ни дуделками, ни чем другим. Мы приходили и работали в зале, ждали, когда они изберут спикера, когда они изберут премьера и т.д. Они колотились три месяца и ничего не могли сделать. Это были их внутренние драки за портфели. Просто у них культ портфеля. У них сегодня амбиции получить должность выше, чем забота о государстве.

А Вы бы какую должность хотели занять в правительстве или парламенте?

Я готов работать народным депутатом. Я буду работать эффективно народным депутатом. Нет вопросов…

Литвин сказал, что не хочет кресла спикера, а Симоненко заявил, что не против бы его занять. Кого Вы видите спикером?

Я не хочу сегодня давать оценки. И тот, и другой достойны быть спикером. Это решит коалиция, которая образуется.

НАС С ЧЕЧЕТОВЫМ НАЗЫВАЮТ ЯСТРЕБАМИ ЗА НАШУ ЧЕТКУЮ ПОЗИЦИЮ

Вас относят к радикальному крылу Партии регионов и называют “ястребом” за резкие заявления в адрес оппонентов. Вы согласны с такими высказываниями?

Я готов принять любое отношение к себе, кроме унизительного. Унижения я никогда не потреплю. А то, что нас с Чечетовым (указывает на сидящего рядом Михаила Чечетова) называют “ястребами” за нашу четкую позицию, – это ничего. Я считаю, что такие хирурги, к которым я себя отношу, должны быть. Мы скальпелями действуем, мы не терапевты.

Я считаю, что радикальные меры более эффективны в излечении болезни. Сегодня страна очень серьезно больна. И я готов для того, чтобы излечить пациента, отсечь какую-то часть тела. Я очень много сказал этим. Ведь эта гангрена может распространиться на всю Украину.

Насчет хирургического вмешательства… Это может быть относительно и части территории страны, и в отношении конкретных должностных лиц.

НАМ ЗАПРЕЩАЮТ ГОВОРИТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вы считаете, что может быть территориальный раскол?

Я считаю, что нельзя очень долго испытывать народ Украины на крепость, на терпение.

Вот возьмите Крым. Там проживет 65% этнических русских. И сегодня нам в наглую запрещают говорить на том языке, на котором я думаю.

Неужели запрещают?.. В Крыму?

У ребенка базовый язык русский, он по национальности русский, 92% разговаривают на русском языке, а его в школе силой заставляют учить украинский и забыть русский полностью – только факультатив.

Мы говорим, что мы европейская страна. Так берите пример с Европы: Финляндия – 2 государственных языка, Бельгия – 4, Швейцария – 3. Возьмите дальше. Канада – 2 языка государственных. Африку возьмите… Претория – 9 языков государственных...

Мы зачем народ через колено ломаем? И это в угоду нескольким областям с Западной Украины.

Так не будет, не может быть, чтобы меньшинство управляло большинством. Сегодня они по населению на треть меньше, чем юго-восточная часть Украины. Они сегодня промышленный потенциал имеют всего-навсего 32%, когда 68% находится на юго-востоке и часть в центре. Сегодня буквально все западные области дотационные. И они собираются управлять Украиной? Да не будет так! А если будет – то не долго.

С этим все ясно, можно не развивать… Вот Николай Азаров заявил, что новый премьер получит полную казну, большой запас газа и зерна. В то же время публикуют данные о том, что внешний долг Украины растет, сегодняшнюю ситуацию с газом Вы тоже знаете…

Сегодня закачано 32 миллиарда кубов газа в хранилища, это всем известно…

Кажется, восемь из них уже отдали Газпрому…

На зиму мы обеспечены, что бы там кто ни кричал…

Долг, на который вы намекаете, – это долг хозяйствующих субъектов. Скажем по-другому, в наши хранилища закачали газ российский и туркменский. Хозяева его не мы. Но он есть. И при нормальной оплате его можно брать, использовать и жить. Но если кто-то думает, что можно брать его и не платить – то хозяин в любой момент может сказать: “Это не твое, не трогай. Я тебе за хранение заплачу, а отправлю, куда мне будет нужно”.

Никаких проблем у нас с газом нет. И с долгом внешним за газ тоже нет. Это подтвердил Бойко, который был в Москве.

Что касается зерна... У нас есть спокойно миллион тонн зерна. И нам полностью хватит его на пропитание.

По долгам… Это абсолютная неправда, что внешние долги растут. Я приведу такую статистику. Сегодня мало кто знает о том, что внешний долг США на одного американца составляет $27700. На одного россиянина – $870, а на одного украинца – $188.

То есть долг – это хорошо?

Все страны живут в долг. Только Объединенные Арабские Эмираты не живут в долг и Кувейт. Им не надо – они на нефти сидят.

Луценко кричал, что на 100 миллионов увеличился внешний долг. Да он ничего не понимает в этом. Не ему судить об этих категориях. Мы могли бы еще взять в долг, пустить в оборот, чтобы оно работало на страну, на народ – это искусство экономиста. А если сидеть, не привлекать инвестиции, ничего не брать ни у кого, не раскручивать экономику, то грош цена таким экономистам.

ЗА РЕФЕРЕНДУМ МЫ УЖЕ СОБРАЛИ 5 МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЕЙ

Недавно от имени Партии регионов Вы говорили о подготовке референдума, на который будет вынесено три вопроса: по поводу статуса русского языка, вступления в НАТО и выбора председателей облгосадминистраций. На каком этапе подготовка и каковы вообще шансы проведения референдума?

Мы не могли не вынести эти вопросы, поскольку это было требование избирателей. Мы в процессе проведения выборов изучили общественное мнение и получили четкую картину, что люди требуют.

По русскому языку я уже сказал. Нас упрекала Тимошенко в прямом эфире на “Свободе слова” (к сожалению, меня там не было, и я не мог ничего сказать, только в экран смотрел и зубами скрипел, когда она нагло врала на всю Украину), что мы не внесли законопроекты по языку. Мы внесли 18 законопроектов. А почему мы не ставили на голосование? Потому что есть норма в Конституции. Если бы вынесли на голосование (а нас тогда было 261 депутат), мы знали, что Ющенко его ветирует. Он никогда этого не допустит. Мы были уверены, что Тимошенко нас поддержит. Но когда на съезде в Киеве Тимошенко заявила о том, что русский будет вторым государственным тогда, когда “всі досконало вивчать українську”, мы поняли, что она нам здесь не помощник.

Мы начали выполнять свои программные цели по русскому языку, но в разделе 13 Конституции есть четкая норма, которая гласит, что в случае, если вопрос, который касается внесений изменений в Конституцию, не подписан Президентом, то повторно этот вопрос мы можем ставить только в следующей каденции, т.е. через 5 лет. Мы же не могли рисковать. Мы же понимали, что Тимошенко нас не поддерживает, а у нас только 261 голос, а не 300. Что мы сумасшедшие – спалить вопрос на 5 лет вперед?

По НАТО… Люди помнят, что НАТО – это агрессивный блок. Куда они ни вступят – там кровь, там разруха. НАТО – это разгромленная Югославия, разбомбленный Ирак, притом – ни за что. Сегодня Украина в безопасности, ведь наиболее безопасная страна та, которая не входит ни в какой блок. Путин сказал, что стоит нам только вступить в НАТО, и в ту же минуту против каждой ПРО США будут нацелены их ракеты. Мы получаем безопасность или опасность от того, что поставим ракеты?

Я уверен, американцы никогда не переубедят наш народ. На сегодня только 12% населения Украины за то, чтобы Украина вступала в НАТО. Мы должны понимать, что стоит только завтра нам войти в НАТО, послезавтра если не разрыв, то очень серьезное охлаждение отношений с Российской Федерацией.

Это ведь надо будет армию переводить на новые стандарты, на стандарты НАТО. А у нас сегодня оборонный комплекс дает нам миллиардные прибыли в бюджет. Мы вместе с Россией выпускаем ракеты “Зенит”, “Морской старт” и ракеты боевые. И только мы войдем в НАТО – мы сразу все эти заказы потеряем...

Это мы уже слышали не раз… Когда планируете проведение референдума?

Мы начали эту работу несколько поспешно, не везде создав, как этого требует закон, инициативные группы. Все были заняты выборами. Но мы собрали 5 миллионов подписей. Пусть сейчас проверяют, посмотрим, что они оставят, учитывая, что там есть очень короткий срок на проведение сбора подписей. Если оставят 3 миллионов необходимых для проведения референдума, значит – Президент должен назначить дату. Если не останется – будем по-новому готовиться и проводить сбор подписей, как того требует закон.

После выборов ЦИК целую неделю не мог получить данные с некоторых участков Вашего родного Симферополя. Вы не знаете, какие там были проблемы?

Знаю. Наглость людей, которые сегодня в БЮТ и в «Нашей Украине», родилась раньше них, самих.

В моем родном Красногвардейском районе 8-я окружная избирательная комиссия не могла подвести итоги выборов, потому что там четыре хозяйства мариупольского социалиста Бойко (он там разместил свои цеха). Были ожидания, что там будут серьезные голосования за социалистов. И для того, чтобы сорвать подведение итогового голосования по этому округу, “Наша Украина” и БЮТ не являлись на заседания комиссии. А Тимошенко хватает наглости заявлять, что бело-голубые срывают подведение итогов.

Очень бы хотелось, чтобы люди, в конце концов, научились отличать – кто говорит правду, а кто в наглую лжет. И до тех пор, пока они не научатся различать, где правда а где ложь, если они будут верить красивым речам, красивым жестам, улыбкам и белым одеждам, до тех пор они не будут иметь возможности нормально питаться, учить своих детей, лечить своих стариков, жить как нормальные цивилизованные люди.

Спасибо, будем надеяться, что вам ваши избиратели верят…

Беседовала Анна Ященко